Ascolti Temptation Island Vip | partenza sottotono per Alessia Marcuzzi

Ascolti TV | Lunedì 9 settembre 2019. Montalbano 21.27% - Temptation 18.16%. Vita in Diretta 13.42%-14.42% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 9 settembre 2019, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica ha conquistato 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.07 – la prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share (Buonanotte: 805.000 – 16.35%. qui i dati dello scorso anno). Su Rai2 Made ...

Focus Ascolti TvBlog : i programmi più visti di Luglio 2019 - Temptation island al top : Oggi nella nostra speciale rubrica di Focus ascolti andremo a vedere quali sono stati i programmi (non le emissioni) più visti del mese di Luglio 2019 che da pochi giorni abbiamo archiviato. Al primo posto programma Re dell'estate 2019 troviamo Temptation island che nelle 6 emissioni andate in onda nello scorso mese ha ottenuto una media di 3.770.000 telespettatori ed il 23.53% di share. La durata media di ogni singola puntata è stata di 184 ...

Ascolti TV | Martedì 30 luglio 2019. Temptation Island – Un Mese dopo vince con il 24.1%. La Mia Bella Famiglia Italiana 15.1% : Temptation Island - Un Mese dopo... - Cristina Su Rai1 La Mia Bella Famiglia Italiana ha conquistato 2.754.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 Temptation Island – Un Mese dopo… ha raccolto davanti al video 3.764.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.003.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.005.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019. Temptation Island chiude in bellezza (24.65%) - Black or White 13.59% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato 2.463.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.39 – la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori pari al 24.7% di share. Il picco in valori assoluti del programma (e dell’intera giornata televisiva) si è registrato alle 22.25 ed è pari a 4.354.000 ...