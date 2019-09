A ottobre a Milano gli Abarth Days 2019

Concorsi Comune Milano 2019 - dal 23 Settembre al 3 ottobre la preselettiva. Come prepararsi : Manca poco meno di un mese all’inizio delle sessioni di prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano 2019 per i seguenti profili: 123 Istruttori direttivi dei Servizi Amministrativi, D1 – Bando D IDA; 9 Istruttori direttivi dei Servizi Informativi, D1 – Bando D IDSI; 11 Istruttori dei Servizi Informativi, C1 – Bando C ISI; 11 Istruttori direttivi dei Servizi di Biblioteca, D1 – Bando D IDSB; 50 Istruttori direttivi dei Servizi ...

Milano : servizio speciale polizia locale a Malpensa fino a fine ottobre (2) : (AdnKronos) - Un aiuto speciale è stato dato a due ragazze uruguaiane che, a causa di un ritardo sul volo che le aveva portate a Milano, avevano perso la coincidenza per Madrid e, di conseguenza, quella dalla capitale spagnola per tornare a Montevideo. Le ragazze, Delfina e Dolores, con l’aiuto dell

Milano : servizio speciale polizia locale a Malpensa fino a fine ottobre : Milano, 31 ago. (AdnKronos) – Ha preso avvio a fine luglio e si concluderà a fine ottobre, con la riapertura dell’aeroporto di Linate, il servizio speciale della polizia locale di Milano a Malpensa, nelle aree degli arrivi e delle partenze del Terminal 1. L’assistenza e il controllo viabilistico, sette giorni su sette dalle ore 6 alle ore 23, costituiscono la principale attività dei sei agenti più un ufficiale della ...

Da ottobre a Milano i monopattini elettrici. "Ma servono regole" dice l'esperta : In ottobre Milano avrà come le altre grandi città europee i suoi monopattini elettrici in condivisione, ma l'auspicio è che il loro utilizzo venga regolamentato in modo da garantire la sicurezza di chi li usa e dei pedoni, soprattutto. Il Comune ha fissato per il mese di settembre il bando per le società che vorranno proporre il servizio, che dovrebbe essere operativo già da ottobre. Come ha spiegato all'Agi l'esperta di mobilità urbana ...

Milano - in vendita all’asta tre appartamenti del Demanio. Offerte entro il 15 ottobre : In tutta Italia sono state organizzate procedure per 93 dei 420 immobili in vendita anche commerciali o terreni

Bellator - tappa a Milano il prossimo 12 ottobre : le stelle mondiali di kickboxing e MMA si sfideranno all’Allianz Cloud : Sabato 12 ottobre all’Allianz Cloud è in programma la nuova tappa italiana del prestigioso circuito di MMA e kickboxing: Sakara torna in gabbia, numerosi fighters lombardi nella Card La città di Milano sarà la prossima tappa italiana di Bellator. Sabato 12 ottobre nel rinato impianto dell’ex Palalido Allianz Cloud le più grandi stelle mondiali di kickboxing e MMA si ritroveranno in una nuova, emozionante edizione della prestigiosa ...

Dal primo ottobre non si venderanno più i biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori