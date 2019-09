Us Open | Nadal nuovo re di New York tra record e lacrime

Nadal cala il poker agli Us Open - Medvedev sconfitto in cinque set : Rafael Nadal mette im bacheca gli Us Open per la quarta volta: il 33enne mancino spagnolo batte Daniil Medvedev

La nuova Classifica ATP dopo gli US Open : Nadal stacca Federer e accorcia su Djokovic - best ranking Berrettini : Rafa Nadal vince gli US Open e accorcia su Novak Djokovic, Federer perde terreno alle loro spalle: la nuova Classifica ATP dopo lo Slam americano Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale maschile. La nuova Classifica ATP dopo la conclusione degli US Open vede ancora Novak Djokovic al comando. Il tennista serbo però, non è riuscito a difendere i punti conquistati con la vittoria degli ...

US Open – La lezione di Nadal : “n°1 e record Slam? Non ci penso! Gioco solo per essere felice” : Dopo il successo agli US Open, Rafa Nadal evita discorsi riguardanti il n°1 e il record Slam: il tennista spagnolo ammette di giocare solo per sentirsi felice Una finale epica quella degli US Open 2019, conclusasi al quinto set dopo 5 ore di grande spettacolo. A trionfare è stato Rafa Nadal, capace di resistere all’impeto della rimonta di Medvedev e prendersi il 19° Slam della sua carriera. Nel post gara il maiorchino si è espresso ...

US Open – Medvedev lascia New York con il sorriso : “partita indimenticabile. Nadal? Difficile anche solo vincergli un set” : Daniil Medvedev lascia gli US Open con il sorriso: il tennista russo contento di aver tenuto testa ad un fenomeno del calibro di Rafa Nadal Sotto due set contro Rafa Nadal, un 18° volte campione Slam che aveva già fiutato l’odore del sangue ed era pronto a chiudere la gara nel periodo di gioco successivo, Daniil Medvedev è andato vicino a qualcosa di straordinario. Il giovane tennista russo ha rimontato i due set di svantaggio, ...

US Open – Quanto ha guadagnato Nadal vincendo la finale? Cifra da capogiro per il maiorchino dopo il trionfo : Nella tarda notte italiana Rafa Nadal ha vinto la finale degli US Open battendo Daniil Medvedev: il tennista maiorchino si è messo in tasca una Cifra da capogiro Nella tarda notte italiana è andata in scena la finalissima degli US Open, ultimo torneo Slam dell’anno giocato sui campi in cemento di New York. Rafa Nadal, favorito della vigilia, si è portato a casa la vittoria e con essa il 4° US Open della sua straordinaria carriera che può ...

US Open 2019 - quanti soldi ha guadagnato Rafael Nadal vincendo il trofeo? Montepremi milionario - cifra da sogno : Rafael Nadal ha vinto gli US Open 2019, ultimo Slam della stagione di tennis. Lo spagnolo ha dovuto sudare per imporsi sul russo Daniil Medvedev, è volato sul 2-0 ma ha subito la rimonta furiosa dell’avversario che lo ha costretto al quinto set e ha poi dovuto tirare fuori il meglio del proprio repertorio per riuscire a trionfare sul cemento statunitense. Il 33enne ha alzato al cielo il trofeo per la quarta volta in carriera e ha portato a ...

US Open 2019 : Rafael Nadal trionfa piegando Daniil Medvedev dopo quasi cinque ore di epica battaglia! : Al termine di una finale straordinaria durata quasi cinque ore lo spagnolo Rafael Nadal conquista per la quarta volta lo US Open battendo il russo Daniil Medvedev col punteggio di 7-5 6-3 5-7 4-6 6-4. Medvedev entra in campo molto più tonico e Nadal deve salvare una palla break già nel primo game, oltretutto subito prima, sul 30-40 e servizio, gli viene dato un warning per aver oltrepassato il tempo limite prima di effettuare la battuta, nel ...

