Uno stadio di calcio trasformato in una foresta | il progetto che vuole sensibilizzare sui

L’opera di Littman – 300 alberi dentro Uno stadio della Carinzia – FOTO : Il Corriere della Sera riporta di un curioso progetto di stampo naturalistico per il quale un campo da calcio è stato rivestito con 300 alberi. Il colpo d’occhio di Littman è impressionante. Littman ha ricreato l’ambiente boschivo all’interno dell’impianto di Klagenfurt, in Carinzia “Calciatori in panchina, il tappeto verde oggi serve a qualcos’altro. Gettiamo il cuore oltre la palla, e vedremo crescere sul ...

Gli interisti si ribellano alla Curva Nord : “Meglio Uno stadio chiuso che questo scempio” : Sul razzismo e i buu a Lukaku, non tutti gli interisti la pensano come esplicitato nel comunicato della Curva Nord. Qualche giorno fa gli ultrà avevano indirizzato una lettera a Lukaku in cui spiegavano che quei buu non fossero razzismo ma un modo di deconcentrare l’avversario. Lettera che ha naturalmente fatto il giro del mondo, con il Nyt che ha fatto a pezzi il calcio italiano. Gli interisti adesso si ribellano a quelle parole ...

Stadio Fiorentina - parla Commisso : importanti indicazioni dal numero Uno viola : “Io sono stato rispettoso con tutti e loro lo sono con me. L’accoglienza e’ stata fenomenale, non si puo’ fare pero’ tutto in un giorno. L’incontro e’ stato positivo”. Sono le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, dopo un incontro stamani a Palazzo Pitti per discutere del restyling dello Stadio Artemio Franchi, insieme al soprintendente Andrea Pessina e al sindaco di ...

Cairo : «Vorrei Uno stadio come quelli inglesi» : Il Torino è di scena in Inghilterra, dove questa sera affronterà il Wolverhampton nel ritorno dei playoff di Europa League. Gli uomini di Mazzarri dovranno compiere una vera e propria impresa per ribaltare il risultato negativo dell’andata (3-2 Wolves all’Olimpico Grande Torino), ma Urbano Cairo prova a crederci. Intervistato dalla BBC, il presidente del club […] L'articolo Cairo: «Vorrei uno stadio come quelli inglesi» è stato realizzato ...

Notizie del giorno – Tragedia in Uno stadio di calcio - giallo Koulibaly - le commoventi foto di Mihajlovic : Tragedia IN UNO stadio DI calcio – Una Tragedia ha scosso il villaggio di Zain al Abdee, vicino alla città di Daquq, nella provincia di Kirkuk nell’Iraq settentrionale. Lo stadio di calcio all’interno del villaggio è stato infatti colpito da un razzo, l’attacco ha provocato almeno cinque morti e sei feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa curda ‘Rudaw’. “I razzi sono caduti su uno stadio di calcio locale, mentre i giovani ...

Fiorentina - Joe Barone prepara la festa : “apriremo il Franchi per presentare Ribery - mi aspetto Uno stadio pieno” : Il braccio destro del presidente Commisso ha parlato dopo l’arrivo di Ribery, annunciando che la presentazione verrà fatta al Franchi E’ cominciato il primo giorno di Franck Ribery alla Fiorentina, il giocatore francese è sbarcato questa mattina a Firenze con un volo privato per poi dirigersi immediatamente a svolgere le visite mediche. Tanto entusiasmo tra i tifosi, che domani potranno accoglierlo come si deve al Franchi, dove ...

Napoli - Uno spot per avere cura dello stadio San Paolo : Trattare lo stadio San Paolo come casa propria, comportarsi allo stadio come se si stesse nella propria abitazione. È questo il messaggio che si vuole dare con lo spot “Lo stadio San Paolo come casa tua”, un video collage di personalità del mondo dello spettacolo e dello sport in cui si invitano i cittadini napoletani, […] L'articolo Napoli, uno spot per avere cura dello stadio San Paolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Croke Park non è solo Uno stadio : Uno degli stadi più grandi d’Europa odia il calcio, odia il rugby, ma soprattutto odia gli inglesi. È una sorta di luogo sacro in cui lo sport è un ideale, è politica, storia, guerra, tradizione. Croke Park, tempio laico di Dublino, ha 82.300 posti ma non vuole gli sport stranieri, in particolare qu

Demolizione San Siro - Berlusconi si oppone : “spero nel romanticismo. Come si fa distruggere Uno stadio del genere?” : Silvio Berlusconi si è detto contrario alla Demolizione di San Siro: l’ex presidente del Milan spera che il ‘romanticismo’ la faccia da padrona al momento della scelta Milan e Inter vogliono un nuovo stadio, più funzionale e al passo con i tempi, capace di produrre introiti importanti Come quelli delle big di tutta Europa. Per ottenerlo sono pronte a sacrificare San Siro, addirittura demolendolo e costruendoci sopra da ...

Malagò : «San Siro? Nel 2026 serve Uno stadio pronto» : San Siro Malagò – Sullo stadio di Milano «sono sempre stato molto chiaro: San Siro è una partita che si deve giocare tra l’amministrazione comunale, il sindaco Sala e le due società (Milan e Inter ndr). La cosa sicura è che noi nel 2026 dobbiamo avere uno stadio pronto, funzionante e con determinati parametri». Così […] L'articolo Malagò: «San Siro? Nel 2026 serve uno stadio pronto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...