“Sarà un governo mite” Il discorso di Conte alla Camera

Il ministro Fontana (Lega) attacca Pd e M5s : “Sarà un governo molto Pride - hanno già cancellato la famiglia” : “Pd e M5s hanno già trovato molti punti in comune, per esempio sulle adozioni per tutti e sulla legalizzazione delle droghe. Sarà un governo dell’orgoglio, dell’orgoglio Pride. Sarà un governo ‘orgoglione'”. Le parole sono dell’ex ministro della Famiglia e attuale ministro per gli Affari europei, il leghista Lorenzo Fontana, alla festa del Carroccio di Alzano Lombardo (Bergamo). L'articolo Il ministro Fontana ...