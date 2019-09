Pippo Baudo | La rivalità con Mike Bongiorno? Faceva parte del gioco

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 9 settembre 2019) Luana Rosatoricordo il primo incontro cone rivela che lacon il collega non è mai esistita: "Fu lui stesso a dirmelo: "Guarda che dobbiamo sfotterci il più possibile" Sono passati ben 10 anni dalla morte die, a ricordare l’amico e collega, è proprio, considerato da molti l’acerrimo rivale del compianto conduttore. Una nomea che, in realtà, non corrisponde alla realtà perché, come rivelato proprio dain una intervista a Il Fatto Quotidiano, fu inventata a tavolino daconsapevole che “gli italiani adorano le contrapposizioni”. Così, ricordando il primo incontro con l’amico davanti alle telecamere di Studio Uno, “Super” è tornato indietro nel tempo e svelato alcuni aneddoti della sua vita privata e della storica amicizia con. “Il primo incontro vero (con, ndr) fu ...

fattoquotidiano : PIPPO BAUDO Fu Mike a dirmelo: “Guarda che dobbiamo sfotterci il più possibile perché gli italiani adorano le contr… - PacoScn : @pippo_sa_baudo Che schifo che fai - DanielaZini1 : Vincenzo Spadafora, il sottosegretario in quota Di Maio che voleva essere Pippo Baudo -