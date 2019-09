La volvola della pentola a pressione esplode e finisce nel suo cranio | 57enne perde la

Fonte : fanpage

(Di lunedì 9 settembre 2019) Munda Birsi,indiana, ha perso la vista da un occhio dopo che la valvola, che stava utilizzando per cucinare, è esplosa, andandosi a conficcare nel suo, a pochi centimetri dal cervello. Sottoposta ad una delicata operazione, i medici le hanno salvato la vita ma non l'occhio sinistro: "Intervento difficile per il pericolo di emorragie".