Inter | nasce a Praga la prima Academy in Repubblica Ceca

Inter femminile - nuova partnership con Rinascente : FC Internazionale Milano e Rinascente hanno siglato un accordo di partnership per la stagione calcistica 2019/2020. Rinascente sarà protagonista al fianco della squadra femminile in qualità di Official Department Store/Official Women’s Team Partner. In un periodo storico in cui il mondo del calcio vede tra i suoi protagonisti anche numerosi team femminili, riscontrando successo ed […] L'articolo Inter femminile, nuova partnership con ...

Governo - diretta : nasce il Conte-bis : i 21 ministri al Quirinale per il giuramento. Lamorgese a Interni - Esteri a Di Maio : Governo, via al Conte bis: oggi alle 10 è previsto il giuramento al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri il premier Giuseppe Conte è salito...

Governo - diretta : nasce il governo Conte bis. Guerini alla Difesa Esteri a Di Maio - Economia a Gualtieri - Lamorgese a Interni. Domani il giuramento : governo, via al Conte bis. Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il governo...

Governo - diretta : nasce il governo Conte bis - 10 ministri a M5S - 9 al Pd. Guerini alla Difesa Esteri a Di Maio - Economia a Gualtieri - Lamorgese a Interni - Guerini alla Difesa : governo, via al Conte bis. Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il governo...

Inter - Lukaku : “Sta nascendo qualcosa di speciale - mi mancava un ambiente così caldo” : Debutto migliore con la maglia dell’Inter non poteva esserci per Romelu Lukaku. Esordio in casa: San Siro gremito, vittoria per 4-0 e prima rete in nerazzurro. L’attaccante belga ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, ecco le sue parole. “Ho sentito chiaramente che quest’anno sta nascendo qualcosa di speciale. Ora continuiamo a lavorare ma la partenza è stata fantastica. Mi mancava un ambiente così ...

Inter - nasce una nuova Academy in Uruguay : Inter Academy Uruguay – Una nuova tappa nel processo di espansione di Inter Academy nel mondo: dopo l’annuncio sui social media dell’Inter, in concomitanza con l’arrivo in nerazzurro di Diego Godín, è stata inaugurata oggi a Montevideo la prima Inter Academy in Uruguay. L’evento di lancio si è svolto alla presenza del Vice President dell’Inter […] L'articolo Inter, nasce una nuova Academy in Uruguay è stato realizzato da Calcio e ...

Inter - le rivelazioni di Skriniar : “Conte è un martello - sta nascendo una squadra da scudetto” : Il difensore nerazzurro ha parlato di queste prime settimane di preparazione, soffermandosi sul metodo di lavoro di Antonio Conte Le prime settimane di lavoro agli ordini di Antonio Conte sono servite all’Inter per cominciare a capire il metodo dell’allenatore pugliese, deciso a riportare in alto i colori nerazzurri. AFP/LaPresse Il passaggio alla difesa a tre è l’elemento principale di stacco rispetto al passato, Milan ...

Luigi Di Maio - furia dei Cinque Stelle dopo il sì alla Tav. Nasce la fronda Interna : pronta la vendetta : dopo il sì di Giuseppe Conte alla Tav i Cinque Stelle sono spaccati. Una fronda interna infatti vuole vendicarsi di Matteo Salvini e della Lega votando no al decreto sicurezza bis in agenda per i prossimi giorni in Senato. Il primo passo è stato compiuto ieri 24 luglio quando Cinque minuti prima del