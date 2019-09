Giuseppe Conte perde il controllo | corpo a corpo con i leghisti in aula alla Camera

Giuseppe Conte alla Camera : Lega e FdI lo insultano - lui non riesce a parlare. Il suo sguardo : sarà Vietnam : Pochi secondi di discorso, poi fischi, urla, cori, richiami all'ordine. Giuseppe Conte prende la parola a Montecitorio per il suo discorso di replica alle dichiarazioni di voto dei singoli partiti nel giorno della fiducia alla Camera e la situazione, se possibile, è ancora più surreale di quella del

Matteo Salvini nomina Giuseppe Conte in piazza - la reazione della folla è feroce : Matteo Salvini, dal palco della manifestazione davanti a Montecitorio, nomina Giuseppe Conte. Immediata la reazione di sdegno della folla presente che, a suon di fischi, dimostra tutta la sua disapprovazione per il governo giallorosso. "Con Giorgia Meloni lavoreremo per allargare, includendo milioni

Giuseppe Conte - promessa a Sergio Mattarella : "Modifiche al decreto Sicurezza di Salvini" : Deciso e decisivo passo indietro di Giuseppe Conte su Sicurezza e immigrazione. Rinnegando di fatto i provvedimenti del governo precedente da lui stesso guidato, a Montecitorio, durante il discorso per il voto di fiducia all'esecutivo giallo-rosso, il premier ha annunciato una revisione del decreto

Giuseppe Conte - feroce contestazione delle opposizioni alla fiducia : i due cori da brividi : Lunedì 9 settembre, il giorno in cui Giuseppe Conte chiede la fiducia alla Camera. fiducia per il governo Pd-M5s, l'esecutivo giallorosso figlio della manovra di Palazzo. Fuori dall'aula, la protesta organizzata da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni per chiedere elezioni subito. Ma la protesta, ovvi

Governo - dagli applausi alle contestazioni al richiamo alla lealtà a Pd e M5s : il discorso integrale di Giuseppe Conte alla Camera : “Inizia una nuova stagione riformatrice. Abbiamo un’occasione unica, è il momento del coraggio”. Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, prima del voto di fiducia al nuovo Governo sostenuto da M5s e Pd, è durato quasi un’ora e mezza. Tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dal taglio dei parlamentari alle concessioni, dalla legge di Bilancio ai diritti delle persone e dei lavoratori, dalla gestione dei ...

Giuseppe Conte parla di Csm - il grido alla Camera : "Evviva Luca Lotti" - colpo basso al governo : Un brutale sfottò al governo giallorosso durante il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, nel giorno in cui il premier-bis chiede la fiducia. Siamo arrivati al momento in cui il presidente del Consiglio afferma: "Il nostro Paese necessita poi di una riforma della giustizia civile, penale e tributa

Giuseppe Conte riprende il deputato di Forza Italia - Roberto Fico bacchetta il premier : Giuseppe Conte a testa bassa. Durante il discorso alla Camera dei deputati, in occasione della fiducia al nuovo esecutivo firmato Pd-M5s -, il premier bis riprende il deputato di Forza Italia, Felice Maurizio D'Ettore, reo di averlo interrotto mentre stavo parlando. A intervenire il presidente Rober

Giuseppe Conte - il discorso per la fiducia è un attacco a Matteo Salvini : "Useremo un lessico rispettoso" : Giuseppe Conte ha aperto il suo discorso per la fiducia alla Camera con un nuovo attacco a Matteo Salvini. Senza mai nominarlo il premier ha fatto bene capire che l'obiettivo di questo governo giallo-rosso è cancellare il leader della Lega: "Con l’intervento di oggi si apre una nuova e risolutrice s

Luigi Di Maio - la minaccia a Giuseppe Conte : "Qui comando ancora io" : Luigi Di Maio vorrebbe essere il Matteo Salvini del nuovo governo giallorosso: impetuoso, autoritario, imprevedibile e incontrollabile dagli alleati. Non ha capito niente. Gli manca il fisico bestiale salviniano per resistere agli urti della vita politica e dominare sui comprimari (almeno fino al mo

Papa Francesco - pressioni sulla segreteria Pd per Giuseppe Conte premier : bomba di Luigi Bisignani : Secondo Luigi Bisignani, Giuseppe Conte "verrà messo a dura prova dalle scadenze legate all'introduzione dell'eutanasia, argomento incandescente per il Vaticano, anche perché Bergoglio e Parolin si aspettano molto da lui dopo che si sono esposti per la sua riconferma non solo col Quirinale, ma sopra

Giuseppe Conte - la piroetta sull'immigrazione : la sua posizione oggi e quella di un anno fa : Posto a capo dell' esecutivo del cambiamento, Giuseppe Conte, la Valeria Marini di Palazzo Chigi poiché alle riunioni è solito farsi attendere persino oltre un' ora, ha subito una metamorfosi. Da presidente di un governo antieuropeista, populista e sovranista si è trasformato in fiero condottiero di

Luigi Di Maio - la riunione prima del giuramento che ha fatto infuriare Giuseppe Conte : il retroscena : "Non fate come la Lega" diceva Luigi Di Maio ai suoi ministri e ai dem. Eppure qui a imitare il tanto criticato Matteo Salvini è proprio lui. Il leader grillino, a ridosso del giuramento, avrebbe chiamato a raccolta i suoi nove pentastellati. Un'azione che non è piaciuta al premier-bis, Giuseppe Con

Sondaggio Pagnoncelli - l'89% degli italiani non vuole modificare il dl sicurezza : grana per Giuseppe Conte : Un Sondaggio che, per Giuseppe Conte, è una doppia fonte di preoccupazioni. Si parla della rilevazione firmata da Nando Pagnoncelli e pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, sabato 7 settembre. Un Sondaggio in cui, in primis, viene messo in evidenza come la maggioranza del campione intervistato

Sondaggi : Pd-M5s insieme sono al 45% - ma il nuovo governo non piace a più della metà. Oltre il 50% però si fida di Giuseppe Conte : All’indomani del giuramento dei ministri del nuovo esecutivo giallorosso, cambiano le intenzioni di voto degli italiani, ma anche il loro gradimento nei confronti del Conte 2. Cala la Lega, pur rimanendo primo partito, mentre cresce il Movimento 5 stelle. Il nuovo governo, però, nonostante le percentuali delle due forze di governo (Pd-M5s) siano stabili o in salita e insieme rappresentino il 45% degli elettori, non piace alla maggior parte ...