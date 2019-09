“Ecco com’è morta” L’attrice 16enne deceduta | ora si è scoperto tutto

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019) Le cause del decesso della giovanissima attrice Mya-Lecia Naylor sono state rese note dal medico legale che ha effettuato l’autopsia. La ragazza era scomparsa il 7 aprile scorso a soli 16 anni.Secondo quanto riportato dall’assistente del coroner, Toby Watkin, la giovane star si sarebbe impiccata nella sua casa di famiglia. I suoi genitori si sono detti sconvolti.La notizia della morte di Mya aveva sconvolto l’’Inghilterra e aveva fatto immediatamente il giro del mondo. La conferma del decesso era avvenuta solo una settimana dopo la morte, attraverso un comunicato pubblicato dalla BBC. La Naylor era conosciuta anche a livello internazionale, in particolare per il piccolo ruolo ottenuto nel film Cloud Atlas con Tom Hanks, Halle Berry e Hugh Grant.L’annuncio della morte dellaMya-Lecia Naylor era stato diramato dall’agenzia che la rappresentava tramite un ...

matteosalvinimi : ?? Ecco la piazza pacifica e sorridente di stamattina, che crede nella democrazia e nella volontà popolare, e che NO… - Federvolley : #EuroVolleyW #LaNazionale ???? è medaglia di bronzo ai Campionati Europei ?????? TANTI RT per le azzurre?????? Ecco i de… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @marco_gervasoni. Nasce il nuovo governo: il gior… -