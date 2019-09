Giuseppe Conte alla Camera : Lega e FdI lo insultano - lui non riesce a parlare. Il suo sguardo : sarà Vietnam : Pochi secondi di discorso, poi fischi, urla, cori, richiami all'ordine. Giuseppe Conte prende la parola a Montecitorio per il suo discorso di replica alle dichiarazioni di voto dei singoli partiti nel giorno della fiducia alla Camera e la situazione, se possibile, è ancora più surreale di quella del

Conte alla Camera : "Cambiare patto di stabilità" | "Rivedremo il dl sicurezza" : Il premier - tra le Contestazioni dell'opposizione che chiede elezioni - ha illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Le parole chiave del discorso di Conte alla Camera : Sobrietà. Unità. Ma anche nuovo umanesimo e lessico rispettoso. Poi coraggio e determinazione. E, soprattutto, stagione riformatrice. Queste le parole chiave dell'intervento programmatico del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Un'ora e mezza di discorso, in cui il premier fissa le priorità dell'agenda del nuovo governo. Ma è in particolare il ricorso ad alcune parole, che si ripetono diverse volte nel lungo intervento, a ...

“Sarà un governo mite”. Il discorso di Conte alla Camera : Signor Presidente, gentili Deputate, gentili Deputati, prima di avviare le mie comunicazioni in quest’Aula, concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un ringraziamento al Presidente della Repubblica, il quale anche in queste ultime fasi sì determinanti per la vita della nostra Repubbli

Conte alla Camera per la fiducia al suo nuovo governo : Il governo Conte II si avvia all'insediamento con il voto di fiducia alla Camera dove il presidente del Consiglio incaricato ha pronunciato stamane il suo discorso programmatico annunciando una «stagione riformatrice» a tutto campo, compresa una revisione del trattato di Dublino che obbliga i primi paesi di ingresso dei migranti a farsi carico di tutti gli interventi, comprese identificazione e accoglienza, a fronte di un «fenomeno epocale». ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : proponiamo nuovo patto politico e sociale : "Un patto politico e sociale". È quello che il governo Conte II propone oggi al Parlamento. Illustrando le dichiarazioni programmatiche del nuovo esecutivo il presidente del Consiglio ha detto in aula a Montecitorio: "Il programma che mi accingo ad illustrare non è una mera elencazione di proposte eterogenee che si sovrappongono l'una con l'altra, né tantomeno è la mera sommatoria delle diverse posizioni assunte dalle forze politiche che hanno ...

Il Presidente del Consiglio Conte alla Camera per la fiducia : Europa e ambiente al centro : Nel giorno della fiducia della Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha definito il programma presentato come "Una sintesi che guarda al futuro" e si è definito lui stesso "Garante e primo responsabile" della nuova stagione riformatrice. I temi più importanti trattati nel suo intervento sono stati: il rapporto tra la scuola e la famiglia, le infrastrutture, l'ambiente con particolare attenzione per le zone terremotate, ...

Governo - il discorso di Conte alla Camera : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Primi atti : “Asili nido - salario minimo e taglio eletti. No sconti su revisione concessioni autostradali e stop trivelle” : Un appello ai suoi ministri perché l’azione politica sia improntata alla “sobrietà” e al “rigore”, ma soprattutto perché sia garantita “la massima trasparenza di fronte al Paese”. Ma anche l’elenco dei Primi atti che il Conte 2 intende realizzare, a partire, a sorpresa, dall’azzeramento delle rete per gli asili nido. Quindi la “riduzione del cuneo fiscale, a totale vantaggio dei ...

Governo - dagli applausi alle contestazioni al richiamo alla lealtà a Pd e M5s : il discorso integrale di Giuseppe Conte alla Camera : “Inizia una nuova stagione riformatrice. Abbiamo un’occasione unica, è il momento del coraggio”. Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, prima del voto di fiducia al nuovo Governo sostenuto da M5s e Pd, è durato quasi un’ora e mezza. Tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dal taglio dei parlamentari alle concessioni, dalla legge di Bilancio ai diritti delle persone e dei lavoratori, dalla gestione dei ...