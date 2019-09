Nadal-Medvedev | a che ora inizia e su che canale vedere in tv la finale degli US Open 2019

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) Alle ore 22.00 italiane Rafaele Daniilsi affronteranno per aggiudicarsi per il titolo dello USdi tennis, ultimo Slam dell’anno. A New York andrà in scena un incontro che dovrebbe sorridere al n.2 del mondo. L’iberico, impostosi in semicontro un bravo Matteo Berrettini, ha espresso fino ad ora un tennis solidissimo e continuo.. Rafa vuol conquistare il quarto titolo a Flushing Meadows. Ci proverà il russo a contrastarlo, volendo rifarsi dopo il netto ko subito nelladella Rogers Cup di quest’anno, unico precedente tra i due. Lo USdi tennis è su Eurosport Guarda ora Eurosport su DAZN, a che orae su chein tv laUSLadello USdi tennis andrà in scena alle ore 22.00 italiane di domenica 8 settembre e sarà trasmessa da Eurosport, in streaming ...

