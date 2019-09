Lampada da scrivania | le migliori da comprare

Il catalogo MIJIA per la casa intelligente si amplia con un umidificatore e una Lampada da scrivania : Nel tentativo di creare un ecosistema di casa intelligente completo, Xiaomi ha continuato a rilasciare diversi prodotti per la smart home. La società ha annunciato un umidificatore smart con sterilizzatore UV e la lampada da scrivania MIJIA Philips, quest'ultima ancora in fase di crowdfunding. L'articolo Il catalogo MIJIA per la casa intelligente si amplia con un umidificatore e una lampada da scrivania proviene da TuttoAndroid.