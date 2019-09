Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 8 settembre 2019) Zingaretti può sorridere, almeno con gli elettori35. Secondo ilo di Quorum/YouTrend, ildemocratico è in testa ai gradimenti che riguardano questa fascia di età con il 28,5% delle preferenze, con un incremento di sei punti rispetto alle intenzioni di voto generali (22,3%). La Lega mantiene invece due facce diverse: conserva il 31,9 percento nelle intenzioni di voto generali, ma cala di undici punti nelo che riguarda i più giovani (20,3%). La coerenza del Movimento 5 stelle c’è sicuramente nei. È solo del 0,3% la differenza tra le intenzioni generali (18,6%) e quelle degli35 (18,9). Fratelli d’Italia va peggio nei giovani con il 5,9% a differenza dell′8,8% generale. Tendenza inversa per Forza Italia che incassa un 8% tra gli35 e un 6,8% nelle intenzioni di ...

HuffPostItalia : Il Pd è 'giovane': va forte fra gli under 35. Nei sondaggi è primo partito - WestSer : Il #Pd è 'giovane': va forte fra gli under 35. Nei sondaggi è primo partito Se non altro l'età media si è abbassat… - grossi81977 : RT @HuffPostItalia: Il Pd è 'giovane': va forte fra gli under 35. Nei sondaggi è primo partito -