Il gesto di Alessandro Greco nei confronti di Fabrizio Frizzi È accaduto in diretta

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 8 settembre 2019) Naturalmente, e non poteva essere altrimenti, si è aperto con un doveroso omaggio a Enzo Mirigliani e al’ottantesima edizione di Miss Italia. Il conduttore, volto di questa edizione che segna il ritorno del concorso sulla prima rete del Servizio Pubblico, ha voluto iniziare così la sua prima esperienza alla conduzione di Miss Italia dedicando idealmente la serata celebrativa a due personaggi i cui nomi saranno inevitabilmente correlati, per sempre, alla storia di questo concorso. “Lasciatemi salutare colui che considero il papà di Miss Italia e anche il fratello di Miss Italia – ha detto– oserei dire il fratello di tutti noi: Enzo Mirigliani e”. Sarebbe quasi superfluo spiegare le ragioni di quest’omaggio, ma vale sempre la pena ricordare la storia di Miss Italia, connessa inevitabilmente alla storia della televisione ...

France24FF : @DarioPuppo Uno che si fa allenare da Alessandro Donati, non può essere dopato, neanche per finta.. e metterei in g… - ams_kohaku : NO VABBÈ MI STO SCIOGLIENDO COL GESTO DI ALESSANDRO GRECO #Missitalia - Alicesn87703071 : “Io bacio. Se posso, non nego a nessuno il gesto che più di ogni altro simboleggia il bene o l’empatia verso il prossimo”. Alessandro Milan. -