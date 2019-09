Il Conte bis dovrà fare spesso i conti con il pallottoliere

Governo - patto in cinque punti Pd-M5s per riformare la Costituzione e dare al Conte bis l’orizzonte della legislatura : Dal taglio dei parlamentari al “pacchetto” di riforme costituzionali, che comprenda anche la legge elettorale in senso proporzionale, la fiducia congiunta e la “sfiducia costruttiva” al Governo, la riduzione dei delegati regionali, i governatori a Palazzo Madama e la parificazione dei requisiti di elettorato. In altre parole, un’autentica revisione della materia ordinamentale. Il tutto da sottoporre a un doppio ...

Papa Francesco - pressioni sulla segreteria Pd per Giuseppe Conte premier : bomba di Luigi Bisignani : Secondo Luigi Bisignani, Giuseppe Conte "verrà messo a dura prova dalle scadenze legate all'introduzione dell'eutanasia, argomento incandescente per il Vaticano, anche perché Bergoglio e Parolin si aspettano molto da lui dopo che si sono esposti per la sua riconferma non solo col Quirinale, ma sopra

La fiducia al governo Conte bis : i numeri alla Camera e al Senato : Quali sono i numeri in Parlamento sui quali potrà contare il governo Conte bis? Partito Democratico, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle sono autosufficienti sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica? Proviamo a fare due calcoli e a capire quali possano essere gli scenari più probabili nei prossimi mesi.Continua a leggere

Mentana avverte Pd e M5S : 'Conte bis tachipirina - cura vera o si pagherà dottor Ue' : Enrico Mentana, con un post apparso sui sui profili social, ha voluto mettere in evidenza quello che è un proprio punto di vista sull'attuale situazione politica italiana, non mancando di lanciare degli avvertimenti a Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle rispetto alla possibilità che si illudano di aver raggiunto già risultati importanti. Il rischio, a ben guardare, ci sarebbe considerato che, al momento, l'Italia ha un governo a tinte ...

Salvini : “Domani sarò in piazza a Montecitorio per la fiducia al Conte bis - italiani sono indignati” : Il leader della Lega Matteo Salvini ha confermato la sua presenza domani alla manifestazione a Montecitorio: "La nostra è una piazza pacifica, democratica, a volto scoperto, dove i poliziotti stanno tranquilli, non quella dei centri sociali. Non vedo dove stia il problema rispetto a gente che sta in Parlamento e in piazza".Continua a leggere

Giorgia Meloni contro Silvio Berlusconi : "Diserta il sit-in contro il Conte-bis? Spero che gli italiani..." : Domani, lunedì 9 settembre, davanti a Montecitorio il sit-in di protesta organizzato da Giorgia Meloni contro il governo Conte-bis e la manovra di palazzo che ha riportato al comando il Pd. Nel giorno della fiducia, in aula, Giuseppe Conte parlerà ai banchi vuoti della destra. Soltanto Forza Italia,

Assist di Mattarella al Conte bis : rivedere il patto di stabilità : Il Capo dello Stato chiede all’Ue un sistema più equo. La Francia appoggia la proposta: ora fare in fretta

Gianluigi Paragone - manovre contro la fiducia al Conte-bis : "La strada è lunga" : La fiducia al governo Conte non è così scontata. C'è chi briga, anche nel M5s, per non farla passare. In primissima linea Gianluigi Paragone, il grillino che aveva promesso di lasciare il M5s in caso di alleanza con il Pd senza poi dar seguito a quanto detto. Paragone, ora, prova a sabotare l'inciuc

Conte bis - subito scontro sulle concessioni : M5S contro De Micheli : All’indomani del giuramento in Quirinale, rischia di saltare il compromesso che prevede la «revisione» dei contratti in essere. La ministra Pd esclude la revoca ad Autostrade per l’Italia e rilancia il progetto della Gronda. Dura reazione dei pentastellati

Inter - Lukaku non si acContenta : “stiamo andando bene ma bisogna migliorare. Razzismo? Ho detto tutto” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dopo il successo del Belgio su San Marino, soffermandosi sul suo inizio in nerazzurro L’inizio di stagione di Romelu Lukaku con la maglia dell’Inter è stato davvero convincente, due gol e sei punti per i nerazzurri che guidano la classifica insieme a Juventus e Torino. Marco Alpozzi/LaPresse L’attaccante belga ha parlato ieri dopo il successo del Belgio su San Marino, ...

Piero Ignazi commenta il Conte bis : "Il Pd rischia la pelle - mentre Salvini non si scrollerà la sconfitta" : "Quest'operazione è per il Pd ad alto potenziale di guadagno, ma anche di rischio". Paola di Piero Ignazi, politologo dell'Alma Mater di Bologna, che commenta così - sulle pagine del Fatto Quotidiano - il nuovo Conte bis: "Il guadagno è l'egemonia su sinistra e centrosinistra: a sinistra non c'è più

Conte bis - Di Maio incontra i ministri 5S alla Farnesina : “Pronti al taglio dei parlamentari” : Di Maio dopo la riunione dei ministri pentastellati del Conte bis convocata al ministero degli Esteri: "Abbiamo il taglio dei parlamentari da concretizzare. E siamo pronti all'ultimo voto. Si tratta dell'ultima votazione alla Camera e poi elimineremo 345 poltrone". La scelta della location è stata criticata da Forza Italia.Continua a leggere

Governo Conte bis : Monti “meglio del precedente - aspetti positivi” : Governo Conte bis: Monti “meglio del precedente, aspetti positivi” Governo Conte bis – L’ex premier e senatore a vita Mario Monti ha commentato nei giorni in cui è in scena il Forum Ambrosetti, l’insediamento del nuovo esecutivo sostenuto dalla nuova maggioranza composta da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Governo Conte bis, le parole dell’ex presidente del Consiglio Monti Il giudizio ...

Tasse - la riforma che non c'è : il Conte bis ora fa paura alle imprese : Il programma del nuovo governo preoccupa le realtà imprenditoriali. Cancellata l'estensione della flat tax, si rischia di...