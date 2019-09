Gp Monza | Leclerc vince dopo una gara fantastica | secondo Bottas | 3° Hamilton

Capolavoro Leclerc - Ferrari in trionfo a Monza dopo 9 anni : Capolavoro Leclerc, Ferrari in trionfo a Monza dopo 9 anni.Charles Leclerc ha vinto su Ferrari il Gp d'Italia, 14esimo appuntamento del Mondiali

Trionfo Leclerc a Monza Ferrari vince dopo 9 anni : Monza, 8 set. (AdnKronos) – Trionfo Ferrari a Monza con Charles Leclerc. Il pilota monegasco della rossa vince davanti alle Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton il Gp d’Italia e riporta la scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio sul tracciato brianzolo dopo nove anni: l’ultimo successo era stato di Fernando Alonso nel 2010. Per Leclerc è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Spa una settimana ...

F.1 - Gp d'Italia - La Ferrari trionfa a Monza : vittoria di Leclerc : Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio dItalia a Monza, mandando in delirio le tribune del circuito brianzolo: la Ferrari torna a vincere in Italia dopo un lungo digiuno durato nove anni. Il monegasco ha fatto un vero e proprio capolavoro, difendendosi con il coltello tra i denti sia dagli attacchi di Lewis Hamilton che ha dovuto poi cedere la posizione al compagno di squadra, dopo un errore alla prima curva sia alla pressione che Valtteri ...

