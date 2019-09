Gaudenzi minacciato in carcere

Fabio Gaudenzi - il legale : “Pronto a fare i nomi di intoccabili. Minacciato di morte in carcere” : Pronto “a fare il nome di intoccabili” oltre a quello del mandante dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli. Torna a far sentire la propria voce Fabio Gaudenzi, esponente dell’estrema destra romana arrestato lunedì a Formello per possesso di armi da guerra dopo aver postato in rete due video in cui annunciava di volersi consegnare alle forze dell’ordine. Lo fa tramite il proprio avvocato, Marcello Petrelli. Gaudenzi “è ...