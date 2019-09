Arriva il bacio tra Timothee Chalamet Lilly Rose Depp Ora sono ufficialmente una coppia

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 8 settembre 2019) Roberta Damiata Fino ad ora avevano mantenuta segreta la loro relazione spacciandola per amicizia, ma una vacanza a Capri ha fatto la magia facendoli uscire allo scoperto Quandoti a Venezia per presentare il film “The King” dove lui interpreta Enrico V e lei sua moglie Caterina di Valois, i due non hanno confermato la loro storia, anzi, hanno minacciato di far saltare tutti gli incontri stampa in caso chiunque avesse fatto domande sul loro privato. Ma gli atteggiamenti, gli sguardi e una foto rubata dopo il red carpet in cuipoggiava una mano sulla spalla di, la dicevano lunga sulla loro presunta amicizia, ma nonostante questo i due, hanno mantenuto il riserbo più assoluto. Questo però non è servito, visto chestati beccati durante una breve vacanza in barca a Capri, dove tra il sole e il mare azzurro si ...

