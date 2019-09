Vuelta di Spagna | ‘Attacco al potere’! Quintana svela | “domani tenteremo un golpe | sarà

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Nairoprepara il ‘’ in vista della 15ª Tappa delladi: il ciclista colombiano in fiducia per la frazione di domani che risulta adatta alle sue caratteristiche La quindicesima tappa delladiuna frazione che regalerà un margine importante a chi avrà la gamba necessaria ad affrontare i quattro GPM di prima categoria e l’arrivo in salita 1200 metri del Puerto del Acebo. Una frazione da non sbagliare, nella quale Nairoè pronto ad un vero e proprio ‘’. Lo scalatore colombiano sa di avere le caratteristiche necessarie a far bene e recuperare il distacco di 3’33 dalla maglia rossa Roglic che lo piazza in quinta posizione nella classifica generale. Al termine ella 14ª Tappa,ha lanciato un messaggio chiaro: “domani cercheremo di fare un ‘’,una tappa importante ...

Eurosport_IT : Pensavano di farla franca, e invece... ???? #EurosportCICLISMO | #LaVuelta19 - zazoomblog : Finale thriller nella 14ª Tappa della Vuelta di Spagna: maxi caduta poi Sam Bennett beffa tutti in volata [VIDEO] -… - Eurosport_IT : Oh no, questa non ci voleva... Giù anche Valverde! ???? #EurosportCICLISMO -