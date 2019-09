Moby Prince | ora l’incidente è diventato ‘strage’ Ma ancora senza colpevoli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2019) L’Italia è un paese strano. Per certi versi inconcepibile. Ma in uno Stato di diritto anche l’inconcepibile deve diventare concepibile. È solo una questione di tempo e giustizia. Un esempio: nel gennaio 2018 una Commissione d’inchiesta parlamentare ha riscritto la storia della vicenda. Secondo quanto accertato dalla Commissione d’inchiesta, il traghettoha speronato la petroliera Agip Abruzzo per una non precisata “turbativa della navigazione” e a seguito del, mentre l’equipaggio del traghetto operava eroicamente un tentativo di salvataggio delle persone imbarcate, lo Stato abdicava alle sue funzioni di coordinamento del soccorso in mare, lasciando morire 140 persone in ben più della “mezz’ora” raccontata per 27 anni. Pensate: nella relazione medico legale della Commissione, i tempi di sopravvivenza per alcune vittime sono stimati in ore, in un caso ...

