Juve | inizio deludente per Bernardeschi che dovrà sudare per ritagliarsi il suo spazio

Inizio complicato per De Ligt - Gullit lo avverte : “accetta le critiche! Alla Juventus più pressioni che all’Ajax” : Esordio complicato per Matthijs De Ligt Alla Juventus, il centrale olandese criticato dai tifosi per la brutta prestazione all’esordio. Ruud Gullit lo sprona ad accettare critiche e pressioni della sua nuova avventura L’esordio in Serie A di Matthijs De Ligt non è stato dei migliori. Nella gara inaugurale, il centrale olandese è stato tenuto in panchina, nella seconda giornata, quella della sfida delicata contro il Napoli. De ...

Juventus-Napoli oggi in tv (31 agosto) : orario d’inizio - diretta streaming - canale e probabili formazioni : oggi sabato 31 agosto si gioca Juventus-Napoli, match valido per la seconda giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena lo scontro diretto tra due formazioni che puntano allo scudetto, la sfida per eccellenza che ha animato le ultime stagioni in Italia: da una parte i bianconeri che hanno vinto otto tricolori consecutivi, dall’altra i partenopei che vogliono conquistare lo scettro dopo ...

LIVE Sorteggi Champions League 2019-2020 in DIRETTA : orario d’inizio - fasce - tv e possibili avversarie di Juventus - Napoli - Atalanta ed Inter : Siamo arrivati al grande giorno: oggi si terranno i Sorteggi dei gironi della Champions League 2019/2020. La massima competizione europea per club, quindi, muoverà i primi passi, collocando le 32 squadre partecipanti in 8 gironi. Quest’oggi, giovedì 29 agosto, a Montecarlo alle ore 18.00 si terrà questo attesissimo Sorteggio che ci permetterà di capire se le 4 squadre italiane (Juventus, Napoli, Inter e Atalanta) avranno vita facile, o ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : calcio d’inizio al Tardini - Higuain affianca Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Ci sono diversi volti noti nella tribuna gialloblù, tra cui Rino Gattuso e Maurizio Arrivabene. 17.48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento: a bordo campo c’è tutto il quartier generale bianconero. 17.46 Il mercato dei Ducali è stato notevole, considerando il riscatto di Roberto Inglese, l’acquisto di Yann Karamoh e Dejan Kulusevski. 17.44 Inoltri, i Crociati hanno ...

Parma-Juventus stasera in tv : orario d’inizio - canale - streaming e programma : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Parma-Juventus (ORE 18.00) Si aprirà questo pomeriggio la prima giornata della Serie A 2019-2020, il massimo campionato calcistico italiano che prende il via per una nuova e appassionante stagione dopo la consueta pausa estiva. Nella cornice dello Stadio Tardini andrà in scena la prima partita tra Parma e Juventus, con la formazione campione in carica subito chiamata ad un primo esame sul campo degli emiliani, ...

Parma-Juventus oggi in tv (24 agosto) : orario d’inizio - diretta streaming - canale e probabili formazioni : oggi sabato 24 agosto si gioca Parma-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. Allo Stadio Tardini andrà in scena l’incontro d’apertura del campionato, incomincia un’intensa stagione che si preannuncia altamente spettacolare: i Campioni d’Italia scenderanno subito in campo per dare la caccia al nono scudetto consecutivo ma il compito dei bianconeri non sarà così semplice nella tana ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : programma - orario d’inizio e tv. Come seguire in diretta il match : La 118ª edizione di Serie A, la 88ª a girone unico, è pronta a cominciare con Parma-Juventus. Quest’oggi, 24 agosto 2019 alle ore 18, i campioni d’Italia in carica aprono la massima Serie italiana allo Stadio Tardini contro i Crociati di Roberto D’Aversa. Si tratta della 48ª sfida tra le compagini in Serie A, con la Juventus in vantaggio 22 a 10 nei confronti, mentre sarà la quarta volta che si sfidano nella partita inaugurale. La prima volta ...

Probabili formazioni Parma-Juventus : Ronaldo recuperato e in campo dall'inizio : Parma-Juventus sarà la prima partita della Serie A 2019-20 ed è in programma alle ore 18 di sabato prossimo, 24 agosto. Un esordio dunque in trasferta per i bianconeri di Maurizio Sarri, che potrebbe non essere in panchina a causa di problemi di salute. Il Parma è una squadra che si è mossa molto bene in questo calciomercato e che punterà magari a qualcosa in più di una comoda salvezza. Nelle Probabili formazioni di questo match non sembrano ...

Serie A al fischio d’inizio - Juventus favorita ma Napoli e Inter non mollano e sfidano i bianconeri : Il campionato italiano di Serie A è pronto a partire. Sulla lavagna di Planetwin365 sono già presenti le quote su quale squadra potrebbe essere la regina della stagione 2019/2020. La prima posizione in classifica della Juventus, per la nona volta consecutiva, è data a 1.55. La Vecchia Signora ha un nuovo condottiero in panchina, Maurizio Sarri che potrà contare su una rosa rinforzata dagli arrivi dei vari de Ligt (strappato alla ...

È nata la Serie A 2019-2020 : inizio in salita per Juventus e Napoli : La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020La Serie A 2019-2020È nata, ...

Calendario Serie A - l’analisi dopo il sorteggio : inizio difficile per Juve e Napoli - favorevole ad Inter e Milan : Sono andati in scena nella giornata di oggi i calendari validi per il prossimo campionato si preannuncia una stagione scoppiettante, tutti a caccia della Juventus, i bianconeri hanno intenzione di confermarsi ma dovranno fare i conti con Napoli e Inter, due squadre che si stanno rinforzando, poi non bisogna sottovalutare il Milan e le due squadre romane, la Roma e la Lazio, proverà a confermarsi anche l’Atalanta, così come si ...

Juventus - inizio in salita. Il calendario della nuova stagione : ?Juventus – Meno di un mese di attesa e poi sarà di nuovo Serie A. Il massimo campionato nazionale è pronto a tornare. La Juve, alla ricerca del nono scudetto consecutivo, ha conosciuto il suo percorso con i sorteggi del calendario 2019/2020, avvenuti alle 18:45 nella sede della Lega. Di seguito le gare del club bianconero, […] More

Serie A - tra un mese il calcio di inizio. Nelle quote di Sisal Matchpoint continua il dominio Juventus : il nono scudetto bianconero è a 1.48 : Inizia il countdown per l’avvio del campionato, a un mese dal fischio di inizio della Serie A ci si interroga se verrà interrotto il dominio Juventus che dura ormai da 8 anni e, eventualmente, da chi. Allenatori a parte – sono tante le novità sulle panchine, da Sarri a Conte, da Fonseca a Giampaolo – sul mercato per ora è proprio la Juve la squadra che ha sferrato il colpo più grande, con il difensore olandese De Ligt. Le avversarie sono ...

Juventus-Inter - International Champions Cup oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Dopo le sconfitte nei rispettivi match di esordio, Juventus e Inter si affrontano oggi alle ore 13.30 italiane al Nanjing Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina per il secondo turno della International Champions Cup 2019. Le due formazioni italiane, quindi, scendono in campo per il secondo appuntamento della loro competizione dopo i ko contro Tottenham (2-3) e Manchester United (0-1) a Singapore. L’incontro metterà di fronte la ...