Ifa 2019 | Motorola One Zoom con quadrupla fotocamera

Fonte : wired

(Di sabato 7 settembre 2019) ConOnelo storico brand americano ora sotto l’ala di Lenovo sale di un altro gradino nella scala delle performance. Basta una rapida occhiata alla parte frontale e al nome per comprendere subito che si tratta di un terminale votato alla fotografia con un quadruplo sensore sul retro. Con design in vetro satinato, logo illuminato con led per le notifiche e dalle sfumature decise,Onepunta su quattro occhi posizionati a quadrato con una soluzione estetica molto gradevole, che rimanda a quella di Huawei Mate 20 Pro dell’anno scorso. Il sensore principale è quello ben noto prodotto da Sony con risoluzione da 48 megapixel, con tecnologia Quad Pixel per accorpare pixel contigui, doppia stabilizzazione ottica dell’immagine e software Night Vision per sfruttare l’ampia risoluzione per catturare ancora più luce. Il secondo sensore è un tele ...

CeotechI : Motorola One Zoom e Moto E6 Plus annunciati all'IFA 2019 - - CarliitohF : RT @HDblog: Honor @IFA: Band 5 in Italia a 30 euro, 20 Pro Icelandic Frost e novità software - HDblog : RT @HDblog: Honor @IFA: Band 5 in Italia a 30 euro, 20 Pro Icelandic Frost e novità software -