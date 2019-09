I calciatori più veloci in Serie A | la Top 10 | comanda un difensore

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Si dice che il calcio sia cambiato molto nel tempo, sia molto più veloce di prima, nella testa e nelle gambe. Vero. Si dà meno spazio alla tecnica (che comunque ad alti livelli non può ovviamente mancare) per sviluppare e perfezionare doti fisico-atletiche e, appunto,tà. A tal proposito, nell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha fatto una lista deipiùdel nostro campionato. Questa la Top 10, con il nome e accanto i dati in km/h di queste prime due giornate. Manolas – 35,41 Cristiano Ronaldo – 34, 62 Zaza – 34,56 Mancini – 34,,46 Djimsiti – 34,26 Lirola – 34,13 Kluivert – 34,11 Amrabat – 33,93 Pulgar – 33,86 Chiesa – 33,57 Tra gli attaccanti, invece, come già detto il primo è CR7. Seguono poi Dzeko, Immobile, Belotti, Zapata, Piatek, Mertens e Lukaku.L'articolo Ipiù ...

