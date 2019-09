Cube World finalmente per uscire dopo ben 6 anni di sparizione

Fonte : eurogamer

(Di sabato 7 settembre 2019) Il tanto chiacchierato e altresì attesostaperben 6di, in particolare, uscirà questo mese o il prossimo, scrive lo sviluppatore Wolfram von Funck su Twitter, linkando anche la pagina Steam del gioco: "sarà lanciato su Steam! Speriamo attorno alla fine di settembre/inizio di ottobre 2019".è un titolo d'avventura ispirata a Zelda e Minecraft, e fin da subito a suscitato l'interesse dei giocatori, ovvero fin dal suo annuncio nel giugno 2011, 8fa. In seguito uscì una versione alpha del gioco nel 2013 per chi aveva pagato per l'accesso anticipato al gioco, e già quella versione del grezza del gioco piacque. Da allora lo sviluppatore è rimasto in silenzio, facendosi sentire sporadicamente solo per ricordare che il progetto non era morto.Leggi altro...

