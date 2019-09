Cammina lungo binari | 20enne travolto ed ucciso da un treno in Calabria

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Un ventenne di origini iraniane è statoedda un, la notte scorsa, a Belmonte Calabro. Il giovane, insieme a tre connazionali, stavandodella linea tirrenica quando è stato investito da un Intercity in un tratto in cui, per lavori programmati, i convogli viaggiavano su un soloo. La linea è stata interrotta dalle 3 alle 5, provocando ritardi da 40 minuti a due ore per quattro Intercity, e fino a 50 minuti per regionali. L'articoloedda uninMeteo Web.

