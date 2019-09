The Surge 2 si mostra in un nuovo Trailer in vista del lancio

Fonte : gamerbrain

(Di venerdì 6 settembre 2019) Con l’uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC di The2 – il prossimo 24 settembre – l’incubo delle nanomacchine che consuma Jericho City vi raggiungerà ovunque voi siate. Per sopravvivere in questo mondo brutale avrete bisogno di nuovi equipaggiamenti e l’iconico stile di gioco di The, con il suo unico sistema di smembramento degli arti dei nemici, ve ne offre l’opportunità. In questovideo poterete vedere come ogni arma, ogni brandello di armatura e attrezzatura nemica possa essere colpita, divelta e aggiunta al vostro esoscheletro, permettendovi di distruggere i nemici in modi sempre più appaganti. In The2 combattimenti dinamici e brutali vi costringeranno a compiere molte scelte fatali. Grazie all’introduzione di tecniche nuove e mortali come le parate ...

