PS4 Pro al prezzo più basso con gli XDays di MediaWorld a settembre 2019

La demo di Code Vein è disponibile su PS4 e Xbox One : come provare l’erede di Dark Souls : La demo di Code Vein era largamente attesa non solo da quanti apprezzano i lavori poligonali della casa di sviluppo che ha dato i natali alla saga di God Eater, ma anche e soprattutto dai fan di Dark Souls. Questo perché, l'actionGDR pubblicato da Bandai Namco si rifà proprio alle meccaniche da Soulslike introdotte nel panorama videoludico dal franchise di Hidetaka Miyazaki e From Software - ora a lavoro sul promettente Elden Ring. E va ...

Parte il Volantone GameStop di settembre 2019 : tante offerte su PS4 Pro - Fortnite e Switch : Gamer gioite, è tempo del Volantone GameStop di settembre 2019! A comunicarlo è la stessa celebre catena di rivendita videoludica, che ha avviato una nuova tornata di promozioni dall'animo geek per questi ultimi scampoli di estate. Gli appassionati possono quindi iniziare la prossima stagione nel migliore dei modi, approfittando di golosi sconti che si concentrano non solo sulle console del momento - in particolare la versione Pro di ...

Dreams su PS4 : un utente ha creato un fantastico gioco in cui il protagonista è un kaiju : Dreams è la nuova proposta di Media Molecule in cui qualsiasi giocatore può diventare lo sviluppatore della propria idea. Il gioco è attualmente in accesso anticipato su PS4, ma i fan stanno già scatenando la loro immaginazione, ed un utente ha creato l'adorabile ma letale Ruckus.Ruckus è un kaiju, un'enorme creatura simile a Godzilla, che è disposto a radere al suolo tutto sul suo cammino nonostante il suo aspetto adorabile. Il suo creatore, ...

Giochi gratis PS4 - Sony in vena di regali : il colosso omaggia alcuni dei propri utenti : Fare riferimento a Giochi gratis PS4 per gli utenti Playstation si potrebbe dire sia divenuta nel tempo quasi una consuetudine. Merito dell'abbonamento a Playstation Plus, il servizio che, a fronte di un esborso su base mensile, trimestrale o annuale, permette di avere a disposizione (tra le altre cose) due titoli per la console Sony estratti dal vastissimo catalogo in formato gratuito. Una tradizione che mese dopo mese ha consentito di ...

Black Desert arriva su PS4 e lo fa pubblicando un trailer di lancio con protagonista Megan Fox : Pearl Abyss ha annunciato che Black Desert è ora disponibile su PlayStation 4. I giocatori possono scegliere di acquistare una delle tre edizioni di lancio: Standard (29,99 euro), Deluxe (49,99 euro) e Ultimate (99,99 euro). Ogni edizione di lancio offre vantaggi aggiuntivi con skin e pacchetti unici.Per l'occasione è stato pubblicato un trailer di annuncio con protagonista l'attrice Megan Fox che compare per pochi secondi alla guida di un'auto ...

L'esclusiva PS4 Erica sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019? : L'esclusiva PS4 Erica, annunciata alla Paris Games Week 2017, potrebbe essere tra i protagonisti della Gamescom 2019 e, forse, il titolo vedrà la luce prima di quanto pensiamo. I trofei del titolo sono da poco comparsi sui server di Sony e il gioco è stato in precedenza classificato in Australia. Due indizi che farebbero pensare all'arrivo di importanti aggiornamenti sul gioco, magari proprio alla fiera di Colonia. Poco prima dell'E3 2019, ...

Borderlands 3 permetterà di dare priorità alla grafica o alle prestazioni su PS4 Pro : Borderlands 3 sarà disponibile solo tra un mese e in questi giorni stanno iniziando a circolare nuovi dettagli sull'atteso FPS di Gearbox. In particolare la compagnia ha parlato (in una recente intervista) delle opzioni che saranno a disposizione degli utenti PS4 Pro.Infatti se giocherete il titolo sulla nuova arrivata di Sony, sarete in grado di utilizzare due diversi settaggi grafici. Il primo permetterà di spingere al massimo le prestazioni ...

Genshin Impact troppo simile a Breath of the Wild - un fan distrugge la sua PS4 in segno di protesta : Al ChinaJoy di quest'anno Sony ha mostrato il primo filmato di gioco di Genshin Impact, un action RPG che assomiglia incredibilmente a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.Questa cosa non è andata giù a molti fan di Zelda, che durante l'evento hanno alzato al cielo la loro copia di Breath of the Wild facendo gestacci. A quanto pare le somiglianze tra i due giochi sono davvero impressionanti e vengono mostrate nell'immagine di seguito.L'utente ...

The Oriental Exorcist è un ispirato action RPG in 2D in arrivo il prossimo anno su PC e PS4 : Il publisher Bilibili e lo sviluppatore cinese Wildfire Game hanno annunciato The Oriental Exorcist, un gioco di ruolo d'azione 2D a scorrimento laterale in arrivo per PlayStation 4 e PC tramite Steam nel 2020.Ecco una panoramica del gioco, tramite la pagina Steam:"The Oriental Exorcist è un fantastico gioco di ruolo d'azione 2D a scorrimento laterale ambientato in un mondo Orientale fittizio infestato da mostri e demoni malvagi. Giocherete nei ...

Nuovo Volantino MediaWorld : sconti PS4 Pro e abbonamento PS Plus in offerta dal 30 luglio : Il Nuovo Volantino MediaWorld illumina la giornata del 30 luglio 2019 di tutti gli appassionati di tecnologia in vena di acquisti. Compresi i videogiocatori, considerando che le ultime offerte ufficializzate dalla nota catena riguardano anche PlayStation 4. In particolare il più performante modello Pro della console di ultima generazione marchiata Sony, che garantisce una qualità visiva più elevata. Nello specifico, la PS4 Pro Gamma di ...