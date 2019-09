Plastica | una maglietta in meno per salvare gli oceani

Bologna sarà plastic free : vie la Plastica dalle scuole e dagli uffici comunali : L'amministrazione comunale ha lanciato una campagna per ridurre il consumo di plastica nelle scuole e negli uffici pubblici, favorendo l'utilizzo di oggetti compostabili e abbattendo anche la produzione di rifiuti.Continua a leggere

Dal fico d’India una nuova Plastica biodegradabile : In Messico il fico d'India viene già utilizzato in diversi prodotti, ma potrebbe trovare presto un nuovo e inedito utilizzo: permettere la fabbricazione di una plastica biodegradabile che salva l'ambiente. Sandra Pascoe, ricercatrice dell'Università del Valle de Atemajac, a Guadalajara, Messico occidentale, ha mostrato il processo di fabbricazione di questa nuova plastica, che potrebbe rappresentare un'ottima soluzione per ridurre la plastica ...

Mediterraneo da remare 2019 al Porto Turistico di Roma : “Fondamentale percorrere una strada alternativa alla Plastica” : “Abbiamo acqua potabile di ottima qualità, occorrerebbe per questo incentivare l’installazione di nuovi punti di distribuzione, ad esempio nelle varie aree urbane della Capitale. Si potrebbe così incoraggiare, da una parte, la cultura del risparmio e della valorizzazione dell’acqua e, dall’altra, dissuadere i cittadini dall’acquisto o dall’utilizzo di bottiglie di plastica, di cui siamo i maggiori consumatori ...

Gabriele - piccolo eroe : salva una tartaruga intrappolata nella Plastica : Il bambino ha notato l'animale in difficoltà mentre passeggiava sulla spiaggia di Villaputzu, in Sardegna. Dopo le cure la...

Il nuovo video allarme del WWF : una tartaruga che nuota e finisce in trappola - nella Plastica : Una tartaruga marina Caretta caretta nuota indisturbata nel mare, libera, mentre la melodia “Claire de Lune” di Debussy suona in sottofondo. La scena è idilliaca, poi il campo visivo si allarga, la tartaruga diventa sempre più piccola e l’osservatore si rende conto che in realtà la Caretta caretta sta nuotando dentro ad una bottiglia di plastica, che finirà per “schiacciarla” e, quindi, ucciderla. Con questo video*, ideato da Paolo Marcellini, ...

Jaguar Land Rover e BASF testano una tecnologia per convertire i rifiuti in Plastica : Il progetto ChemCycling raccoglie i rifiuti in plastica e li ricicla in materiale pregiato potenzialmente impiegabile nei...

Ambiente - l’idea di un libraio salernitano : un libro in cambio di una bottiglia di Plastica : Una bottiglia di plastica in cambio di un libro: l’iniziativa di Michele Gentili, libraio di Polla, un piccolo centro in provincia di Salerno, ha suscitato molto interesse tra i suoi concittadini, puntando i riflettori su un problema, come quello dell’inquinamento ambientale, di stringente attualità. Per promuovere una maggiore consapevolezza sull’argomento, soprattutto tra i più giovani, Michele ha ideato il progetto “Non rifiutiamoci un libro ...

Lodi - Giacomo e Martina da due anni vivono senza Plastica : ora lanciano un progetto per una città plastic free : Due trentenni e un sogno. L’urbanista Giacomo Losio e la compagna Martina Geroni (architetto e artista) hanno deciso da due anni di eliminare la plastica monouso dalla loro vita. “Abbiamo smesso di utilizzare borse, packaging e persino gli spazzolini”, racconta Giacomo. Una scelta di vita ispirata al libro “Zero Waste Home” della franco-californiana Bea Johnson. Scelta che ha attirato l’attenzione di amici e parenti. “A quel punto – spiega ...