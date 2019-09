Live – Non è la D’Urso | svelato l’ospite della prima puntata

Fonte : dilei

(Di venerdì 6 settembre 2019)– Non è la D’Urso sta per tornare e il primo ospite è stato appena. Si tratta di Pamela Perricciolo che, secondo le ultime indiscrezioni, entrerà nello studio di Barbara D’Urso per parlare, ancora una voltaPrati e del caso Mark Caltagirone. La questione, a quanto pare, è tutt’altro che chiusa e presto potrebbe aprirsi un nuovo capitolo di questa intricata vicenda. In questi giorni l’ex managerPrati è stata avvistata mentre si aggirava nel nuovo studio dello show, costruito per l’occasione accanto a quello di Domenica, per consentire alla D’Urso di passare agevolmente da un programma all’altro, visto che andranno in onda entrambi la domenica e a poche ore di distanza. Le prime indiscrezioni parlano di rivelazioni importantiPerricciolo che avrebbe le prove per incastrare Eliana Michelazzo. La manager, ...

matteosalvinimi : Dal Pd non mi aspettavo nulla di diverso, quando vedono una poltrona si lanciano, ma mi spiace per i 5Stelle, che e… - matteosalvinimi : Noi però non ci fermiamo e, a livello locale, regionale e nazionale andiamo avanti come treni, nel nome di PRIMA GL… - matteosalvinimi : 5 Stelle, dalla rivoluzione alla casta in ammucchiata col Pd. Giustizia, lavoro, tasse, immigrazione, non sono d’ac… -