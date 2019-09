Icardi | Wanda Nara vuota il sacco | La Juve su Mauro | ma

Il consulente di Wanda : “De Laurentiis ci ha provato tanto per Icardi - ma era la squadra giusta al momento sbagliato” : In diretta a Radio Punto Nuovo, è intervenuto Elio Letterio Pino, ex agente di Icardi e consulente di Wanda Nara: “Faccio tanti auguri al presidente De Laurentiis che ogni tanto viene bistrattato, magari il tifoso non capisce perché non vengano comprati tanti giocatori, ma il Napoli è una società in salute è costantemente tra 2° e 3° posto, quindi tanto di cappello al presidente. Il Napoli si è trovato vittima del fatto che Icardi non si ...

Wanda Nara : “Nella storia tra Mauro Icardi e l’Inter non sono io la cattiva. Sono quella che l’ha risolta” : Una delle donne più chiacchierate di questa estate è stata senz’altro lei: Wanda Nara, l’argentina che sogna di diventare una starlette televisiva e che nel frattempo si occupa del futuro professionale di Mauro Icardi, suo marito. Secondo i tifosi dell’Inter (e non solo secondo loro) sarebbe stata lei la causa del divorzio tra il club neroazzurro e il calciatore argentino, ormai ex capitano della squadra. “Hanno detto che ...

Wanda Nara fa luce sul futuro di Icardi : “con l’Inter non è divorzio - ma pausa di riflessione. Torna in Italia! Juventus? Mai” : Wanda Nara fa luce sul futuro di Mauro Icardi: la moglie/manager del giocatore parla di un possibile ritorno in Italia, fra un anno, con l’Inter come prima opzione. Fra il club e il giocatore solo ‘una pausa di riflessione’ “Non è un divorzio, Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione“. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Wanda Nara Torna a parlare ...

Inter - Wanda Nara rompe il silenzio : “Icardi ha rifiutato la Juventus” - tutti i retroscena sulla vicenda più calda dell’estate : “Hanno detto che facevo del male a mio marito, il padre dei miei figli. Le persone ragionano quando parlano? Come posso non volere il bene di Mauro? Il suo bene e’ il mio”. Lunga Intervista a Wanda Nara pubblicata sulle pagine del ‘Corriere della Sera’, la moglie ed agente rompe il silenzio su Mauro Icardi, passato in prestito dall’Inter al Paris Saint Germain. “Non e’ un divorzio. Mauro e ...

Wanda : «Icardi-Inter? Non è finita : tra un anno si vedrà» : Il prestito di Icardi al Psg «non è un divorzio. Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione». Così Wanda Nara, moglie e agente dell’ex capitano nerazzurro in un’intervista al Corriere della Sera in cui racconta la sua verità sui rapporti tra l’attaccante argentino e la società nerazzurra. Secondo Wanda […] L'articolo Wanda: «Icardi-Inter? Non è finita: tra un anno si vedrà» è stato ...

Wanda Nara : «L’Inter voleva vendere Icardi (alla Juve - fa capire) - perciò gli tolse la fascia. Tornerà in Italia» : «Non sono la cattiva della storia, sono quella che l’ha risolta». Dice così Wanda Nara al Corriere della Sera nel corso di un’ampia intervista in cui la moglie e agente di Icardi racconta le sue verità. Non si capisce se la famiglia seguirà Mauro a Parigi – da un passaggio sembra di no . Dice che «non è un divorzio. Mauro e l’Inter sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione». Che «Parigi è stupenda. A ...

Wanda Nara : “Icardi al Psg? Scelta peggiore per me. Ho aspettato l’ultimo giorno per un motivo…” : Wanda Nara: “Icardi al Psg? Scelta peggiore per me”. La moglie manager di Icardi parla ai microfoni del programma ‘Morfi, todos a la mesa’ Wanda Nara: “Icardi al Psg? Scelta peggiore per me. Ho aspettato l’ultimo giorno per un motivo…”. La moglie manager di Icardi parla ai microfoni del programma ‘Morfi, todos a la mesa’ “Boca Junior? Mi piacerebbe che Mauro giocasse lì. Immagino ...

Wanda Nara - critiche a Icardi per la scelta PSG : “Tra tutte è stata l’opzione peggiore…” : Il suo è stato un vero e proprio tormentone, conclusosi nell’ultimo giorno di mercato. Mauro Icardi è passato al Paris Saint Germain. Protagonista, come sempre ormai quando si parla dell’argentino, è la moglie ed agente Wanda Nara, intervenuta nella trasmissione argentina Morfi Telefe, condotta da sua sorella Zaira. “Tra le opzioni che avevamo – ha detto – il PSG era la peggiore per me: devo fare avanti e ...

Wanda resta a Tiki Taka. Mediaset ha confermato la presenza della moglie di Icardi : Wanda Nara resta ospite e opinionista di Tiki Taka, lo conferma la Gazzetta dello Sport, dopo le voci che erano circolate in questi giorni e le dichiarazioni di Pardo che sembravano aprire ad un addio da parte della moglie e procuratrice di Icardi. i vertici di Mediaset si sono affrettati a confermare la presenza di Wanda nelle prossime puntate, sottolineando come non ci siano scossoni all’orizzonte. Le voci erano legate alla causa che Mauro ...

Pierluigi Pardo contro Wanda Nara : che bordate sulla vicenda Icardi! : La vicenda di Icardi ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino agli ultimi giorni di calciomercato, alla fine l’argentino si è trasferito al Psg, inizia una nuova avventura per il calciatore che ha intenzione di tornare grande protagonista. Le ultime puntate della trasmissione Tiki Taka ha evidenziato una presenza meno costante della moglie ed agente Wanda Nara, a fare chiarezza è stato Pierluigi Pardo sulle frequenze di Radio 24 ...

Ha vinto Icardi - l’Inter costretta a cedere ai giochetti di Mauro e Wanda : ma finalmente il circo è finito! : Nove mesi di tira e molla, trasformati in una telenovela che ha visto la sua conclusione proprio sul finire del mercato, con il passaggio di Icardi al PSG Nove mesi, tanto è durata questa infinita telenovela che ha tenuto con il fiato sospeso l’Inter e i suoi tifosi, ormai rassegnati al fatto che Mauro Icardi non sarebbe più stato il giocatore di una volta con i colori nerazzurri addosso. Piero Cruciatti/LaPresse Un film senza ...

CorSera : l’ostracismo di Icardi ha fatto piangere perfino Wanda Nara : Con il passaggio in prestito di Icardi alPsg si chiude la trattativa più tormentata dell’estate. Un tira e molla partito questa primavera a campionato ancora in corso e che ha trovato la parola fine a poche ore dalla chiusura del mercato. Una vittoria dell’Inter e di Marotta, anche se l’argentino ha avuto un rinnovo del contratto e un aumento dello stipendio, ma ha comunque dovuto accettare il volere della società e di Conte ...

Icardi verso il Psg - Wanda Nara : causa con l'Inter pronta a cadere : Mauro Icardi sembra ormai vicinissimo ad accettare la corte del Paris Saint Germain e a lasciare, l'Inter, con cui ormai ha un rapporto separato