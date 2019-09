Fonte : ilpost

(Di venerdì 6 settembre 2019) Come un thermos per tenere caldo il caffè, dei tappi per le orecchie, una penna affidabile e una riserva di evidenziatori

ilpost : Cose utili per ricominciare a studiare - atestaltasempre : RT @4NERO4EVER: @chiossimanuela2 Li portano per creare tutta quella macchina mangia soldi (Centri di accoglienza, navi ong, forniture alime… - zilianisky66 : RT @4NERO4EVER: @chiossimanuela2 Li portano per creare tutta quella macchina mangia soldi (Centri di accoglienza, navi ong, forniture alime… -