Uomini e Donne | Javier Martinez probabile prossimo tronista RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) I tronisti della stagione 2019-20 del Trono Classico disono stati annunciati nella prima registrazione, tenutasi la scorsa settimana. Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino si sono seduti sull'ambita poltrona rossa, per cercare l'anima gemella attraverso un percorso televisivo non privo d'insidie. Tre di loro sono volti noti, in quanto tentatori dell'ultima edizione di Temptation Island, mentre la sola Giulia ha il compito di rappresentare la classica ragazza della porta accanto, del tutto inedita al pubblico di Canale 5. Al momento della proclamazione dei quattro tronisti, il pubblico del dating show è rimasto sorpreso per l'assenza di un altro ex partecipante a Temptation Island: ovvero il bellissimo pallavolista. Per lui i giochi, però, potrebbero non essere finiti, come confermerebbe un like inaspettato di Raffaella ...

