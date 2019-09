Superbike in tv | GP Portogallo 2019 | orari | canali | streaming e programma del fine

Superbike - GP Portogallo 2019 : ultima parte di Mondiale da separati in casa per Alvaro Bautista e la Ducati : E dopo una lunga pausa estiva il Mondiale 2019 di Superbike torna bussare alla porta degli appassionati. Ci si era lasciati sotto il sole della California. Laguna Seca era stata il luogo del trionfo del quattro volte iridato Jonathan Rea e dell’addio ai sogni di gloria, salvo clamorosi stravolgimenti, dello spagnolo Alvaro Bautista. L’iberico della Ducati ha raccolto cadute e zero punti sul tracciato degli States, al contrario di un ...