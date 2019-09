Roma non è una città per disabili | le storie di Luca e Matteo | rimasti “prigionieri” in

Bordoni : Roma non rassicurata da pace Pd-M5s al Governo : Roma – “La questione dello smaltimento dei rifiuti e’ una bomba nelle mani di Virginia Raggi e di Nicola Zingaretti ma i due non sembrano rendersene conto. La pax di Governo siglata oggi tra Pd-M5s li inchioda, ancor di piu’, alle loro responsabilita’ come se le cariche istituzionali che ricoprono non fossero di per se’ sufficienti. Roma non puo’ continuare ad esportare rifiuti in altre Regioni o ...

Piccolo : Roma non rimpiangerà i mojito di Salvini : Roma – “Mi dispiace vedere le dichiarazioni frustrate di Maurizio Politi che come uccello del malaugurio spara a zero sull’impegno per Roma del governo giallorosso. La Capitale non rimpiangera’ certo i mojito e i selfie dell’ex ministro Salvini. Politi si rassegni!”. Cosi’ in un tweet il consigliere capitolino del Pd, Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo: Roma non rimpiangerà i mojito di Salvini proviene ...

Fabio Gaudenzi - Boccacci : ‘Pazzo o manovrato. I ‘fascisti di Roma Nord’? Non esistono’ : Lo Zoppo è matto, gli va fatto un trattamento sanitario obbligatorio. Perché si mette a parlare della “elite fascista” proprio dopo l’uccisione di Diabolik? E poi “cita morti e carcerati, e poi me”. Dove “me” sta per Maurizio Boccacci, uno degli otto presunti membri del gruppo dei “fascisti di Roma Nord” citato da Fabio Gaudenzi nel video in cui l’estremista di destra ha annunciato la ...

Governo - nel programma al punto 26 spunta Roma più «attraente» - il passo indietro che non rilancia la Capitale : Sembrava un passo avanti, e s?è rivelato un arretramento. Pareva finalmente il giusto riconoscimento alla Capitale e invece il riferimento a Roma, al punto 26, l?ultimo del...

I piRomani politici che soffiano sul fuoco della rabbia non li fermi con una manovra di Palazzo : Serve una visione alternativa, una prospettiva di giustizia. Perché le varie crisi sono state sintomo dell’incapacità di disegnare politiche in grado di ridurre le disuguaglianze sociali La possibilità e la trappola "

Lazio-Roma 1-1 - Luis Alberto risponde a Kolarov. Pali - traverse - gol annullati : emozioni e occasioni ma il derby non ha padrone : Il derby della Capitale non ha un padrone. Lazio e Roma si dividono la posta: un gol per tempo, prima di Kolarov su rigore e poi Luis Alberto, e il faccia a faccia finisce 1-1. Una partita ricca di emozioni, intensa e giocata a ritmi alti: la prima metà è spettacolare con cinque Pali e traverse colpiti dalle due squadre (3 della Lazio con Leiva, Immobile e Correa e 2 della Roma con Zaniolo) e almeno 7 limpide occasioni da rete in particolare di ...

Lazio-Roma 0-1 live - Kolarov non sbaglia dagli 11 metri! : Lazio-Roma live – Manca poco al calcio d’inizio di Lazio-Roma. Il derby della Capitale arriva alla seconda giornata. Un esordio che ha fatto vedere ottime cose dal punto di vista offensivo da parte di tutte e due le squadre, con la Roma che però si è dimostrata parecchio fragile in fase difensiva. Biancocelesti che arrivano meglio a questo appuntamento. La rosa è cambiato poco e il gruppo si conosce molto bene. La Roma ha visto ...

Derby di Roma : contestazione ai calciatori della Lazio per non aver fatto le condoglianze per Diabolik : C’è grande tensione per il Derby Romano di oggi. Lo abbiamo già scritto. Il timore è che possano arrivare ultrà dall’estero, dalle tifoserie gemellate con i biancocelesti, dopo le polemiche che ci sono state per il funerale di Diabolik. Si tratta di tifosi che potrebbero venire da Inghilterra, Spagna, Austria, Polonia e Bulgaria, visti i gemellaggi dei supporter della Lazio con quelli di West Ham, Wisla Cracovia, Levski Sofia, ...

Roma : un derby da non fallire : Mentre Petrachi sta completando la rosa proprio sul ‘gong’ del calciomercato, la squadra è chiamata già ad una partita molto importante per la stagione. Può sembrare una forzatura, dato che il campionato è iniziato da una settimana, ma non è così. L’esordio casalingo contro il Genoa è stato davvero deludente e l’essersi fatti raggiungere per ben tre volte dagli ospiti è stata soltanto la fisiologica conseguenza di una ...

Lazio-Roma è già iniziata. “Toccatemi tutto ma non il Derby” : tra conferme e incertezze - continuità e rivoluzione : “Toccatemi tutto ma non il derby”. Non provate neanche lontanamente, in questi giorni, a distogliere l’attenzione – ad un tifoso di Lazio o Roma – dalla partita dell’anno. Guai, potrebbero essere dolori. Per tanti di loro è uno degli eventi più importanti della stagione, forse il più importante. Ma non di calcio, in generale. Prima di tutto. Prima del lavoro, della famiglia, di tante altre cose. E’ ...

Manifestazione Salvini 19 ottobre a Roma “Non vi libererete di me” : Manifestazione Salvini 19 ottobre a Roma “Non vi libererete di me” Manifestazione Salvini 19 ottobre a Roma: nel corso della sua diretta Facebook del 29 agosto 2019 il segretario della Lega ha tracciato un calendario dei prossimi appuntamenti. Chiarissima l’intenzione di Salvini di portare avanti una opposizione netta contro quello che ha ribattezzato il “governo delle poltrone”. Ovvero l’esecutivo che potrebbe nascere nelle prossime ...

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma : "Pronto ad assumermi le colpe - non si sputa nel piatto dove si è mangiato" : Francesco Chiofalo è intervenuto su Instagram, finito nello scandalo del tradimento che avrebbe commesso ai danni della sua compagna Antonella Fiordelisi, che oggi ha pubblicato sui social un video in cui si è mostrata in lacrime e ha rivelato alcuni dettagli sull'accaduto. Bersagliato da messaggi di critica, l'ex protagonista di Temptation Island ha voluto specificare sulle Storie di essere pronto ad assumersi tutte le responsabilità del ...

Venezia 76 - la presidente di giuria contro Roman Polanski : “Non voglio alzarmi in piedi e applaudirlo” : “Non andrò alla serata di gala in onore di Roman Polanski, ma è giusto che il suo film sia in concorso a Venezia”. A tuonare contro il regista di Rosemary’s baby è la regista argentina Lucrecia Martel, presidente della giuria del Festival di Venezia 2019. Durante la conferenza stampa di presentazione delle giurie Martel ha spiegato la motivazione della sua assenza all’imminente serata di gala per Roman Polanski e per il suo ultimo film J’accuse, ...

Emilia Romagna - segretario regionale Pd : “Non escludo dialogo con M5S in vista delle prossime elezioni”. Loro : “Impossibile” : Mentre sono in corso le ultime consultazioni al Quirinale, con l’accordo in vista tra Pd e Movimento 5 Stelle per sostenere un Conte 2, si muovono anche le alleanze a livello locale, in particolare nelle regioni dove si voterà nei prossimi mesi. Così dopo l’apertura dei dem per l’appuntamento in Umbria, ecco il caso dell’Emilia-Romagna, dove probabilmente si voterà a gennaio 2020: “È chiaro che l’eventuale partenza ...