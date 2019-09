Power Napping | quando dormire fa bene alla carriera

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Una delle abitudini più fastidiose delle persone di successo è la loro inclinazione a pubblicizzare il poco sonno di cui hanno bisogno. A Donald Trump bastano quattro ore, Tim Cook, CEO di Apple, punta la sveglia alle 3:45 del mattino. Ai tempi della presidenza Barack Obama dedicava al riposo non più di cinque ore a notte e che dire di Elon Musk e delle sue 120 ore lavorative settimanali, record superato solo da Marissa Mayer che, ai tempi di Yahoo, si dice lavorasse 130 ore, a volte dormendo alla scrivania. Nella società frenetica di oggi chi dorme sei ore o meno è generalmente considerato tenace, competitivo e ambizioso. In un mondo di obblighi in continua espansione sacrificare il sonno per il successo