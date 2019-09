Luca Argentero dopo le dichiarazioni sulle donne il web insorge

Cristina Marino difende Luca Argentero : Un mondo migliore se le donne fossero tratte come lui tratta me : L'attrice è intervenuta in difesa del compagno, Luca Argentero, in seguito alle dichiarazioni considerate "sessiste" fatte dal compagno su "Oggi" e lo difende con parole di stima. Alla fine è dovuta intervenire anche lei, Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero. Dopo la polemica scatenatasi in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall'attore nel corso di un'intervista con il settimanale "Oggi", l'attrice e imprenditrice ...

Luca Argentero - post irriverente sui social. L'ira dei follower : Sei imbarazzante e immaturo : L'attore è finito al centro di una polemica per alcune dichiarazioni rilasciate in un'intervista e considerate sessiste. Con un nuovo post sui social Argentero ha ricevuto nuove critiche dai follower. Non si placa la polemica attorno a Luca Argentero. L'attore, dopo le recenti affermazioni sul femminismo, ha ricevuto una pioggia di critiche sui social che non accenna ad arrestarsi. L'ultimo post Instagram pubblicato da Argentero ha, ...

Luca Argentero - l’intervista sulla futura moglie “molto poco femminista” e sul ruolo “dell’uomo della coppia - il maschio” fa scoppiare il caso sui social : “Benvenuti nel Medioevo” : Luca Argentero è pronto a convolare a secondo nozze con Cristina Marino, donna “molto poco femminista” e non “fissata con la parità”, come lui stesso l’ha definita in un’intervista al settimanale Oggi che ha scatenato polemiche sui social. “La mia fidanzata è molto poco femminista. Mi spiego meglio: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della ...

Luca Argentero scatena la bufera : “Parità tra sessi rovina il romanticismo - donne sempre più forti” : Finisce nel mirino delle critiche un'intervista al divo torinese, che definisce con orgoglio la compagna Cristina Marino una donna "molto poco femminista" e accusa le donne "che si offendono se le apro la portiera della macchina o le verso l'acqua a tavola". A suo dire, "l'ossessione per la gender equality ha inibito l'uomo. Ora ti trovi davanti una che ci "prova"". Duramente attaccato, ha risposto via Twitter.

Luca Argentero : ‘Ho pensato di risposarmi - quando sei innamorato è naturale’ : “Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. (…) quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”, parola di Luca Argentero. L’attore è da tempo impegnato con Cristina Marino ...