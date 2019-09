Lorella Boccia al settimo cielo | il programma Rivelo torna in tv

Lorella Boccia... bikini e panorami mozzafiato : Dopo quelle nozze da favola, tra abiti sontuosi e fuochi d’artificio, la luna di miele non poteva essere da meno. E infatti Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono regalati un viaggio in Paradiso. Partita alla volta della Polinesia Francese, la coppia non ha dimenticato i follower, regalando scorci mozzafiato e panorami incredibili. Giocano, si divertono, scherzano, si baciano, danno prova di grande feeling e complicità, con l’acqua cristallina ...

