Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) I 73diricorrono oggi, 5 settembre, e per l'occasione i fan potranno scoprire tutta la sua produzione solista in musica, parole e immagini. Nato a Zanzibar nel 1946 con il nome di Farrokh Bulsara, ha guidato i suoi Queen verso l'Olimpo del rock creando una realtà fatta di autocelebrazione, rumore, chitarre distorte, epicità, sentimento e potenza. Per questo Justin Shirley-Smith, Kris Frederiksson e Joshua J Macrae - non di certo tre nomi a caso, in quanto si tratta dei co-produttori della colonna sonora del biopic Bohemian Rhapsody di Bryan Singer - hanno scelto di raccogliere in un unico cofanetto dal noveil meglio della produzione solista di. Il progetto include 3 CD: il primo raccoglie le migliori performance soliste di, il secondo è un'edizione speciale di Mr. Bad Guy (1985) e il terzo è un'edizione orchestrata ...

Corriere : 73 anni fa, il 5 settembre del 1946, nasceva a Zanzibar Farrokh Bulsara quello che il mondo conoscerà dopo qualche… - SkyArte : Avrebbe compiuto oggi 73 anni una delle leggende assolute della musica mondiale, #FreddieMercury. Lo festeggiamo a… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: I 73 anni di @freddie_mercury nella raccolta definitiva Never Boring: l'intera opera solista di una leggenda https://t.co… -