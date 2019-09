Dalla Germania | “A Benevento rubano la nostra Kolsch!”

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo - si mette male per il maiorchino : Dalla Germania la clamorosa indiscrezione : Jorge Lorenzo costretto ad un nuovo doppio forfait? Il maiorchino potrebbe saltare i prossimi due Gp della stagione Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo: dopo essere tornato in gara nel weekend di Silverstone e aver raggiunto l’obiettivo di portare a termine il Gp della Gran Bretagna seppur con un risultato sicuramente non soddisfacente, il maiorchino della Honda ha alzato bandiera bianca ai test di Misano per troppo ...

Calciomercato Juventus – Clamoroso Dalla Germania : ad un passo l’arrivo di Jerome Boateng! : Juventus su Jerome Boateng per sostituire l’infortunato Giorgio Chiellini: dalla Germania ne sono sicuri, l’accordo sarebbe ad un passo L’infortunio di Giorgio Chiellini ha aperto una falla importante nella difesa della Juventus. Nonostante Paratici abbia dato piena fiducia ai difensori centrali presenti in rosa, la Juventus potrebbe presto tornare sul mercato per comprare un centrale di livello. I tre gol subiti ieri e ...

Formula 1 – Clamorose indiscrezioni Dalla Germania : si mette bene per Bottas : Esteban Ocon verso un contratto biennale con la Renault: dalla Germania la clamorosa indiscrezione Un’estate caldissima, in casa Mercedes: il team di Brackley, in attesa di tornare in pista, deve decidere il futuro dei suoi piloti. Se quello di Lewis Hamilton non è in discussione, quello di Bottas è a rischio ed a prendere il suo posto potrebbe arrivare Esteban Ocon. dalla Germania, però, arriva però una clamorosa indiscrezione, che ...

Calciomercato Juventus - Dalla Germania : “Dietrofront Bayern Monaco per Mandzukic” : Calciomercato Juventus, sempre più complicata la situazione relativa alle uscite in casa bianconera. Diversi i calciatori ‘in più’, come fatto sapere nei giorni scorsi, ma tanta difficoltà a piazzarli. Tra questi, Mario Mandzukic, su cui il Bayern Monaco aveva fatto più di un tentativo. Adesso, fanno sapere dalla Germania, i bavaresi non hanno più intenzione di trattare per il ritorno del croato. Lo riferisce la ...

Matteo Salvini - vignetta choc Dalla Germania : raffigurato a testa in giù e inforcato : La Germania riesce ancora una volta a coprirsi di ridicolo. Nonostante Angela Merkel faccia la predica su tutto all'Italia, finisce sempre per fare una figuraccia. Dopo la rivelazione sul trattamento dei migranti a Berlino (presi a calci e pugni e spediti nel nostro Paese), ora tocca alle intimidazi

Salvini appeso a testa in giù : vignetta choc Dalla Germania : Vergognoso fumetto che raffigura una folla mentre bastona il ministro dell'Interno. La replica: "Che pena". "Bungee Jumping auf italienisch". È questa l'unica scritta che compare sull'oscena vignetta che ha come protagonista Matteo Salvini. Il fumetto ritrae il vicepremier leghista appeso a testa in giù, legato ad un palo con affissa la bandiera italiana. Sotto vi è una piazza colma di persone armata di bastoni, martelli e ...

Carola Rackete bersaglio sui social dopo la bufala degli ordini presi Dalla Germania : Per i quotidiani sovranisti furono le autorità tedesche a dirle di sbarcare a Lampedusa, ma traducono in maniera falsa le sue dichiarazioni alla stampa tedesca. E sul web si scatenano gli odiatori

Germania - Dalla stampa agli economisti : ora l’austerity è sotto processo. E anche la nuova Spd chiede più investimenti : Lo Schwarze Null non è più un tabù. Il pareggio di bilancio, l’austerity che è stata il marchio di fabbrica della politica economica targata Angela Merkel è ora sotto processo in Germania. “Haut das Geld Raus” è il titolo dell’editoriale che giovedì pomeriggio è apparso in apertura sulla versione online della Süddeutsche Zeitung, uno dei più importanti quotidiani tedeschi. In pratica, “Tirate fuori i soldi“: ...

Calciomercato Fiorentina - la bomba Dalla Germania : i viola pensano a Ribery! : Calciomercato Fiorentina – In attesa di risolvere le questioni relative a Chiesa e Pezzella, la compagine viola deve muoversi anche in entrata per costruire una squadra che possa alimentare ancor di più l’entusiasmo nato dopo l’arrivo del nuovo patron Rocco Commisso. Ribery, in Francia solo Marsiglia: l’ex Bayern rifiuta il Monaco In tal senso, seppur sia da prendere con le pinze, una notizia è rimbalzata quest’oggi ...

F1 - GP Germania 2019 : Alfa Romeo penalizzate di 30” - irregolarità in partenza! Giovinazzi e Raikkonen fuori Dalla top ten - Hamilton 9° : Le Alfa Romeo sono state penalizzate di trenta secondi sull’ordine di arrivo del GP di Germania 2019. I commissari di gara hanno infatti ravvisato un’irregolarità in partenza da parte delle due vetture: l’indagine ha riguardato l’applicazione della coppia di frizione in occasione dello start, sono stati violati l’articolo 27.1 del regolamento sportivo e l’articolo 9.3 del regolamento tecnico F1 (mancanza di ...

Dalla Germania : Uli Hoeness pronto a lasciare la presidenza del Bayern : Una vita al Bayern Monaco, senza considerare il periodo di assenza ‘forzata’ dopo la pena di libertà vigilata di 14 mesi in seguito alla condanna per evasione fiscale. Ma adesso, sembra proprio che l’avventura di Uli Hoeness alla presidenza del Bayern Monaco stia per terminare. Secondo ‘Bild‘, il presidente dei bavaresi non si ricandiderà per la presidenza del Bayern a novembre. Citando fonti interne alla ...

Baseball - Europei Under 15 2019 : Italia sconfitta in finale Dalla Germania : L’Italia perde in finale, a Nettuno, gli Europei Under 15: la Nazionale degli azzurrini è stata sconfitta nell’ultimo atto dalla Germania con il netto punteggio di 10-3. I ragazzi del manager Roberto De Franceschi hanno retto il ritmo dei tedeschi per metà gara, fino a quando le molte disattenzioni difensive azzurre hanno scavato un solco insormontabile. Per arrivare alla finale, l’Italia aveva passato col brivido il primo ...

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio - Quella da 680 CV arriva Dalla Germania : La tedesca McChip-Dkr ha sviluppato una serie di kit di elaborazione dedicati all'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. La berlina italiana è una delle auto preferite dai tuner e in questa occasione sono tre i livelli di preparazione disponibili.Fino a 680 CV e 850 Nm. Se negli Stage 1 e 2 l'unico intervento è quello della mappatura e della rimozione del limitatore di velocità, con potenze che raggiungono 580 o 610 CV rispetto ai 510 CV di serie, è lo ...

VIDEO Moto3 - Highlights e sintesi GP Germania 2019 : Lorenzo Dalla Porta trionfa in volata su Ramirez e Canet : Una vittoria straordinaria: la seconda della carriera, ad un anno di distanza da quella del GP di San Marino. Si esalta al Sachsering Lorenzo Dalla Porta che si impone nel GP di Germania dedicato alla Moto3 e vola in testa al Mondiale. Successo strepitoso dell’azzurro, spesso e volentieri in testa alla corsa, poi abile a scavalcare Canet, grande rivale in chiave classifica, nell’ultimo giro. Andiamo a rivivere la gara con gli ...