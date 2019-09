Conte bis | atto primo | scatta lo scudo speciale sul 5G

Fonte : wired

(Di giovedì 5 settembre 2019) 5G al Mobile world congress (foto: Wired) Le prime mosse del governobis attivano losulle tecnologie 5G. Il consiglio dei ministri numero uno ha esercitato il golden power, i poteri speciali istituiti nel 2012 per proteggere aziende strategiche da acquirenti stranieri ed esteso a fine marzo alle reti di quinta generazione, su contratti e acquisti di cinque compagnie telefoniche: Vodafone, Tim, Fastweb, Linkem e Wind Tre. Una mossa in extremis, quella dell’esecutivo Movimento 5 Stelle-Partito democratico, visto che lunedì 9 settembre lointrodotto dal decreto legge 22 dello scorso 25 marzo sarebbe scaduto. Questa, insomma, era l’ultima occasione per dire la propria sulle scelte degli operatori in merito alle forniture per il 5G. Specie quella dalla Cina, finite nel mirino degli Stati Uniti, che ha caldeggiato gli alleati europei a un giro di vite sulla tecnologia ...

matteosalvinimi : #Salvini: Conte bis? No, Monti bis. Nato a Bruxelles. Con un ministro dell’Economia che arriva direttamente da Brux… - NicolaPorro : “In questo accrocchio si ritrovano il peggio del riformismo laico e del cattocomunismo d’antan, i soliti intellò, e… - LegaSalvini : CONTE BIS, DI MAIO AMMETTE: 'VOLEVO EVITARE LE ELEZIONI' -