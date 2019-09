Come cambia il territorio | cambiamenti climatici e sviluppo | strumenti di supporto

Fico essiccato - la proprietà segreta : l'esperto svela Come può cambiarti in meglio la vita : I fichi, frutti di fine estate, dolci e gustosi, sono insospettabili alleati per il corretto funzionamento del nostro organismo. A spiegare a Today.it le caratteristiche nutritive di questi, la dottoressa Marianna Tommasone. In primis i fichi sono un importante fonte di fibre e per questo ottimi per

Android 10 disponibile da oggi - cosa cambia e Come aggiornare : Android 10 dovrebbe essere disponibile al download a partire da oggi. Inizialmente comincerà la release dai Google Pixel 3 o 3 XL (e modelli più vecchi) e tutti i telefoni che hanno aderito al programma di beta testing: OnePlus 7/7 Pro, Nokia 9 Pureview, Xiaomi Mi Mix 3 e così via; per tutti gli altri, bisognerà aspettare l'aggiornamento nel corso delle prossime settimane, con le raccomandazioni di Samsung, Huawei, LG, ...

Al via i test di ingresso a Medicina. Come sono cambiate le prove : sono 68.694 gli aspiranti camici bianchi che in tutta Italia affrontano le prove per l'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Dopo l'aumento di circa il 20% dei posti a disposizione (1.800), fortemente voluto dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, quest'anno si è registrato un aumento di 1.689 iscrizioni rispetto al 2018. Ma il lieto fine, e quindi l'iscrizione, riguarderà poco più di un aspirante su 6. I ...

Al via i test di ingresso a Medicina. Come sono cambiale le prove : sono 68.694 gli aspiranti camici bianchi che in tutta Italia affrontano le prove per l'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Dopo l'aumento di circa il 20% dei posti a disposizione (1.800), fortemente voluto dal ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, quest'anno si è registrato un aumento di 1.689 iscrizioni rispetto al 2018. Ma il lieto fine, e quindi l'iscrizione, riguarderà poco più di un aspirante su 6. I ...

Come rimuovere o cambiare sfondo foto su iPhone : Saper rimuovere o cambiare sfondo è sicuramente una delle operazioni più importanti per chi ama modificare le proprie foto ed esistono numerose applicazioni create appositamente per tale scopo. In questo articolo vi mostreremo quindi Come leggi di più...

Pensioni - Come cambia la quota 100 : possibile stop all’anticipo pensionistico già nel 2020 : La nascita di un governo M5s-Pd potrebbe portare a una rivoluzione della quota 100. Le ipotesi in campo sono varie: dalla cancellazione anticipata della misura (già nel 2020) a una sua rimodulazione che potrebbe anche far innalzare la soglia di età per richiedere l'anticipo Pensionistico da 62 a 64 anni.Continua a leggere

Versiliana 2019 - Simone Ceriotti incontra Virginia Stagni : ‘Come cambia l’informazione nel mondo’ : “Come cambia l’informazione nel mondo”, questo il titolo del terzo appuntamento di giornata alla festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano in corso al Parco la Versiliana (Marina di Pietrasanta). Ne parleranno Virginia Stagni (Business Development Manager & Head of Financial TimeTalent) e Simone Ceriotti (Vice direttore ilfattoquotidiano.it) L'articolo Versiliana 2019, Simone Ceriotti incontra Virginia Stagni: ‘Come cambia ...

Mercato Juventus : Chiellini lesione del crociato - Come cambia il mercato : mercato Juventus: lesione del crociato per il nazionale azzurro Giorgio Chiellini. L’infortunio cambia drasticamente il mercato bianconero. E’ una tegola pesantissima quella che si è abbattuta sulla Juventus proprio poco prima della partita contro il Napoli. Il difensore bianconero Giorgio Chiellini ha riportato un bruttissimo infortunio, Come comunicato ufficialmente dalla società: “Nel corso dell’allenamento odierno […] ...

Vuelta di Spagna – Teuns è la nuova maglia rossa : ecco Come cambia la classifica generale : cambia la classifica generale della Vuelta di Spagna: scalzato Angel Lopez, Teuns è la nuova maglia rossa E’ andata in scena oggi la sesta tappa della Vuelta di Spagna 2019: Herrada ha trionfato sul traguardo di Ares del Maestrat, conquistando la sua prima vittoria in un grande Giro. Grande festa anche in casa Bahrain Merida, che celebra la maglia rossa di Teuns, nuovo leader della classifica generale. Miguel Angel Lopez perde dunque ...

Calciomercato Torino - arrivano i colpi : doppio innesto per Mazzarri - Come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Torino – Inizio positivo in campionato per il Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha conquistato tre punti preziosi nella gara davanti al pubblico amico contro il Sassuolo, l’obiettivo è quello di concludere la stagione con la qualificazione in Europa. In Europa League la squadra invece sarà chiamata da una vera e propria impresa per riuscire ad ottenere il pass per la fase a gironi, ribaltare il risultato con ...

Whatsapp cambia nome : ecco Come diventa : Whatsapp cambia nome. Sulla versione beta di Whatsapp per iPhone, comparirà una piccola scritta con il nuovo nome dell’app “Whatsapp from Facebook“

Auto al configuratore - BMW Serie 1 : Come cambia dalla versione base a quella top : Il lancio della nuova BMW Serie 1 (F40) è previsto in Italia per fine settembre, ma dal sito della Casa è già possibile stilare alcuni preventivi virtuali attraverso il configuratore. Nei limiti delle opzioni disponibili a oggi, lo abbiamo esplorato per vedere come la due volumi bavarese varia dalla versione base all'allestimento top, per quel che offre di Serie. L'esempio è di una 118i, l'unica al momento selezionabile. Dei sei ...

Beppe Grillo blinda Giuseppe Conte : "Ci ha restituito dignità - non scambiamolo Come una figurina" : "Sembra che nessuno voglia perdonare a Conte la sua levatura ed il fatto che ci abbia restituito una parte della dignità persa di fronte al mondo intero". Beppe Grillo blinda Giuseppe Conte e dal suo blog avverte i suoi: "Ha reso possibili delle riforme che questo paese aspettava dai tempi dell'Anti

Crisi di governo - Beppe Grillo : “Conte è un Elevato - una disgrazia scambiarlo Come una figurina” : Il post- endorsement di Beppe Grillo per il presidente del Consiglio uscente: "Se dimostreremo la capacità di perdonare le sue virtù sarà un passo in avanti per il paese, qualsiasi cosa che preveda di scambiare lui, come facesse parte di un mazzo di figurine del circo mediatico-politico, sarebbe una disgrazia.Continua a leggere