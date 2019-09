Colti in flagrante intenti a svaligiare camper in prossimità zoo | arrestati

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Roma – Nel primo pomeriggio di ieri, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli con la collaborazione di quelli della Stazione Roma Viale Eritrea hanno arrestato due nomadi di 31 e 28 anni, nullafacenti e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. I Carabinieri, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini al numero di emergenza 112, sono intervenuti in via Pietro Raimondi, dove sono riusciti a bloccare i due ladri ancora all’interno del, uno mentre stava rovistando tra gli effetti personali e l’altro mentre cercava di manomettere il sistema di accensione. Dopo l’arresto i due sono stati condotti in caserma dove poco dopo si e’ recata anche la vittima, una turista finlandese, per formalizzare la denuncia. I Carabinieri della Stazione ...

