Shannon Murphy | in “Babyteeth” il coraggio di affrontare malattia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) "Babyteeth" per la regia dell'australiana, film in concorso alla 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, racconta la storia di Milla, un'adolescente gravemente malata che ritrova il gusto per la vita grazia al primo amore, un piccolo spacciatore che però sembra ridonarle il sorriso; sullo sfondo le perplessità e la preoccupazione dei genitori. E' il terzo film australiano in concorso nei 76 anni del festival ed è stato applaudito in conferenza stampa, alla presenza della regista (una delle due donne in concorso) e del cast: la giovanissima protagonista Eliza Scanlen, Ben Mendelsohn e Toby Wallace. Rita Kalnejas, la sceneggiatrice, ha raccontato di averlo scritto concependolo "come un'opera visiva. Avevo difficoltà - ha detto - a immaginarlo a teatro ed è stato bello svilupparlo in un film e lasciare scatenare i personaggi".ha ...

