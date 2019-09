Sconcerti | “Al Napoli sta mancando la saggezza di Ancelotti sperduto in troppi

Sconcerti : “Al Napoli serve un acquisto shock che renda i giocatori insicuri” : La sorpresa del mercato, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, è la Juve. O meglio, la difficoltà improvvisa in cui si trova il club bianconero. Qualcosa cui non eravamo abituati. Il club ha necessità di vendere molti giocatori importanti. Deve farne a meno e anche farseli pagare bene. A questo si aggiunge il fatto che Sarri ha difficoltà a farsi capire dai suoi calciatori e neppure sa a quali deve insegnare il suo gioco. “Se per ...