Saltato lo scambio Can-Rakitic | Juve e Barça potrebbero riprendere i discorsi a gennaio

(Di mercoledì 4 settembre 2019) La sessione di calciomercato ha chiuso i battenti lunedì sera, con lache non è riuscita a concretizzare alcuni affari in corso e tra questi ci sarebbe l'acquisto di Ivan. Il croato dopo un quinquennio di successi con il Barcellona è finito ai margini del progetto del tecnico Valverde, per cui sarebbe stato ben felice di cambiare aria per respirare quella di Torino. I motivi del mancato affare Il giocatore verso gli ultimi giorni di calciomercato avrebbe raggiunto l'accordo economico con i bianconeri, ma i due club non avrebbero trovato la quadra per la fumata bianca. Il centrocampo dellantus è molto affollato ed allora per far posto ad un nuovo calciatore del ruolo sarebbe stato necessario cederne un altro individuato in Emre Can, visto che Sami Khedira e Blaise Matuidi sono entrati nelle grazie del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Paratici, durante molti colloqui con ...

ilPadrinoSal : @giuliachimi Le scelte del club su Cancelo e Dybala sono state criticate ugualmente. Io ho esultato quando è saltat… - MaurizioJj : @AntonioMileo @ilPadrinoSal Dicono che lo scambio fosse con Berna ed è saltato per colpa dei 2 club, non dei giocatori - AntonioMileo : @ilPadrinoSal Magari è saltato lo scambio per colpa di emre ed è stato riservato il trattamento come MM17 -