Rocco Schiavone 2 | Marco Giallini nei panni del vicequestore | anticipazioni prima puntata

Fiction 2019-2020 : 'Rocco Schiavone' passa da Rai 2 alla rete ammiraglia : Sta per iniziare una nuova stagione televisiva ricca di colpi di scena che vedono il ritorno delle Fiction, tra conferme e novità inaspettate. La Rai si caratterizza per la presenza di molte serie tv che si sono rivelate un successo nei precedenti anni. Ci sarà il ritorno de 'I medici' che vanta una produzione internazionale ed è incentrata sulla famiglia fiorentina. Un'altra certezza si ritrova nella seconda stagione de 'L'amica geniale', ...

Retromarcia di Rai1 su Rocco Schiavone 3? Il centro-destra insorge contro il poliziotto che fuma canne : I giochi sembravano fatti per Rocco Schiavone 3. La fiction con Marco Giallini era stata promossa da Rai2 a Rai1 dopo un'attenta osservazione; la prima stagione ha totalizzato 14.4% punti di share, mentre per la seconda 13.9%. A questo si aggiungono gli ascolti, sempre stabili, dai 2 ai 3 milioni di spettatori. Numeri incredibili per una piccola rete come Rai2. Fin dal suo esordio, Rocco Schiavone ha avuto opinioni contrastanti. Se i fan dei ...

Rocco Schiavone rischia di saltare su Rai 1 perché a Lega e Fdi non piacciono le sue canne : Sembrava tutto pronto. Dopo il successo registrato su Rai 2, la fiction Rocco Schiavone doveva traslocare sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. Ma il passaggio a Rai 1 pare aver subito qualche intoppo. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, le critiche avanzate al prodotto dal centro-destra - in particolare da Forza Italia e Fratelli d’Italia - avrebbero convinto la direttrice Teresa De Santis a fare marcia ...

Rocco Schiavone 3 : nella nuova stagione il vicequestore verrà abbandonato dagli amici : nella stagione 2019-2020 la fiction Rocco Schiavone è pronta a tornare in onda. La terza stagione non sarà trasmessa da Rai 2 ma andrà in onda sul primo canale della Rai. Nonostante in passato sia andata in onda sul secondo canale della rete di Stato ha raggiunto ascolti molto alti con uno share del 15%. Inoltre Rocco Schiavone ha avuto un grande successo anche all'estero, soprattutto in Germania dove ha suscitato un interesse così alto da poter ...

Calendario Fiction Rai autunno 2019 : I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre - Il Commissario Montalbano - Un passo dal cielo 5 e La strada di casa aprono la stagione : Calendario Fiction Rai autunno 2019: Il Commissario Montalbano, La strada di casa 2 e Un passo dal cielo 5 aprono il Palinsesto Rai, I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre, ancora attesa per l'Amica ...

