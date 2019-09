Mattarella ringrazia i giornali E per la prima volta cita espressamente quelli online

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Dopo l’annuncio di Giuseppe Conte, che al Quirinale ha sciolto la riserva e presentato i ministri del governo giallo-rosso, sono arrivate anche le dichiarazioni del Presidente della Repubblica che hato ilsti,ndo per la. “Sono entrato - ha detto il Capo dello Stato in sala stampa - solo per salutarvi ervi del vostro lavoro e dell’impegno con cui avete informato i nostri concittadini”. “Per me - ha detto- è stato di grande interesse leggere ogni mattina istampati oe la sera ascoltare le cronache e le interpretazioni dei fatti. Questo confronto tra prospettive differenti e opinioni diverse è prezioso per me come per chiunque e ancora una vota sottolinea l’importanza della libera stampa”.Leggi anche... Conte scioglie la ...

