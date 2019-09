Makkox sapeva già come sarebbe finita la crisi

Fonte : espresso.repubblica

(Di mercoledì 4 settembre 2019) In esclusiva sull'Espresso ogni settimana la striscia su politica e attualità dalla matita di Marco d'Ambrosio Quando hanno dovuto spiegare a Danilo Toninelli che il governo era finito" Dopo la moto d'acqua il figlio di Salvini ci ha preso la mano..." Quella volta in cuiha dovuto parlare di Bibbiano" "Ma non sono razzista eh, sono solo arrabbiato": la satira di" Perché Luigi Di Maio non vuole saperne nulla di Olimpiadi"

