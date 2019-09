Il sequel di It | più che spaventare | colleziona piccoli brividi

Fonte : wired

(Di mercoledì 4 settembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=WvolCGTuBH0 C’è Xavier Dolan in apertura di It – Capitolo due, compare per una scena sola e porta dentro il suo cinema: interpreta un personaggio con i toni dei suoi film, la sua sfrontatezza e il suo ritmo. Non devia dal libro ma è una introduzione piacevolissima per questo secondo capitolo di It, una che lo discosta dalle consuetudini dei capitoli conclusivi delle saghe. E di simili espedienti It – Capitolo due ha davvero bisogno perché – per chiudere la storia del club dei perdenti e della sua lotta contro la piaga che affligge la cittadina di Derry – finisce molto spesso nell’imbuto delle scene, delle azioni e delle interazioni stereotipiche. I perdenti sono diventati adulti 25 anni dopo i fatti, hanno quasi tutti lasciato Derry e sono diventati dei vincenti: marchi di moda, studi di architetti, arene piene di spettatori e lavori che rendono, i 6 ...

